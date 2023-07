Tomás González y su reveladora declaración: “Estoy full enamorado. Yo creo que lo vamos a formalizar”

Tomás González abrió su corazón. Y, decidió tener una sincera conversación con Martín Cárcamo en el último capítulo de De Tú a Tú.

Un diálogo que podrá verse en pantalla la noche del domingo, y donde el deportista lanzó inéditas confesiones sobre su estado sentimental.

Por ejemplo, de entrada le dijo al animador de Canal 13 que “estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho”.

Y agregó que “al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana, cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes”.

Tomás González y su futuro sentimental

El gimnasta declaró también que “el día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño”.

“Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros”, añadió.

Junto a esto, el medallista nacional también revelará que “yo soy de relaciones largas, me siento bien en una relación estable. Yo me siento bien estando en una relación, compartiendo con alguien. Me gusta estar en pareja más que andar picoteando. En general busco estabilidad, equilibrio (…) He estado como un año solo en los últimos 20 años”.

De esta forma, Tomás González será el invitado estelar de un episodio lleno de confesiones, donde contará una desconocida faceta de su vida.