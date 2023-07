“No estoy aferrado a ser un zorrón”: Benjamín de Gran Hermano responde al calificativo de “cuico”

Benjamín Lagos se sinceró respecto al calificativo de “cuico” y las críticas que esto le causó en su paso por el reality Gran Hermano.

Es que el participante habló sobre su experiencia en el programa y su temprana salida de la casa estudio de Chilevisión, ubicada en Buenos Aires.

“Fueron días duros, en los que se pierde la noción del tiempo… yo al menos me dediqué a mostrarme tal como soy, muchos me dicen que la embarré, pero yo no quería ser un personaje, quería entregar un mensaje”, indicó en conversación con La Hora.

Sin embargo, esta idea efectivamente no le cayó muy bien al público, que entre las razones para eliminarlo alzó varias veces en el cibermundo su forma de ser “zorrona”.

Benjamín, Gran Hermano y el cuiquerío

Así, el joven abordó este prejuicio que se creó en torno a él por su condición social. “Si me siento cuico o no, depende de la definición de cuico, si sentirse cuico es por donde uno nació, definitivamente seré cuico, ahora si sentirse cuico es por las acciones que uno toma, por los estereotipos que existen, de todas maneras no”, dijo.

Y agregó que “yo no estoy aferrado a ser un zorrón de decir ‘vamos este finde a la casa de tal’, oye yo no, a mí me gusta estar en la casa encerrado, regalonear con mi mamá, surfear, salir con mi polola y ya está, hacer ejercicio, tomar mate y poco más…”.

Respecto a la visión negativa de la gente, el concursante manifestó que “está perfecto sentir resentimiento, es un trabajo personal de cada uno… si alguien piense que ‘cuiquear’ a la gente es válido, que lo siga haciendo, yo no estoy para juzgar a nadie, si la gente piensa que mi mensaje está menos validado por donde yo nací, está perfecto, que sigan hablando”.

De esta forma, Benjamín Lagos hizo sus descargos respecto a su paso por Gran Hermano, dejando claro que los comentarios de los televidentes no le hicieron cosquilla alguna.