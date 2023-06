En el último episodio de Aquí se baila, se vivió una jornada de eliminación. Durante la cual, Jazz Torres y Kike Faúndez tuvieron que enfrentarse en batalla final. En ella, la tiktoker bailó 45 segundos de P&Pm, de B-DASH, y el preparado físico bailó 45 segundos de Natural, de Brady Watt.

Tras deliberar, el jurado decidió unánimemente eliminar a Jazz Torres. No obstante, Tati Fernández y Diego Espinoza irrumpieron para anunciar su salida del programa. “En el último capítulo pasado que yo bailé, no estaba bien, estaba muy delicada de salud. Y después del capítulo me tuve que ir a urgencias, estaba bien complicada“, afirmó.

Luego agregó: “Tengo un virus súper delicado y lamentablemente eso no me permite bailar. Por lo que, tampoco me permite estar en la competencia. Pero quiero que sepan, que yo estoy bien, estoy súper feliz, estoy muy contenta del trabajo que hicimos con Diego. Pero en estos momentos tengo que priorizar mi salud“.

“La verdad estuve bien complicada durante toda una semana. Y bailé enferma, ese día yo no estaba bien. Y la verdad quiero cuidarme, también quiero cuidar a los demás. Quiero que sepan que yo voy a seguir bailando, voy a seguir haciendo lo que me gusta“, añadió.

Y por último, acerca de su salida, la también influencer de Instagram señaló: “Estoy muy agradecida de todos, del jurado, del Diego, de la Coni, que los quiero mucho. Y yo lo pasé increíble“.

Tati salvó a Jazz

Más adelante, Tati Fernádez decidió salvar a su, hasta entonces, compañera de la eliminación. “Por eso, siento que no es justo tampoco, que alguien de ustedes ahora se vaya, y por eso en esta ocasión le quiero dar mi puesto a la Jazz para que pueda volver a intentarlo. Y así estemos todos bien“, sostuvo.

Un gesto de Tati Fernández que Jazz valoró en ese preciso momento. “Lo único que voy a decir, primero, muchas gracias, amiga mía Tati. Y quiero dejar en evidencia que la voy a romper, en todas las presentaciones que vengan, voy a dejar todo en el escenario“, dijo.

“Para que se acuerden de lo que yo fui en la primera temporada. Voy a volver a ser lo mismo, como el ave fénix“, adicionó.

De esta manera, son 9 las parejas que siguen en Aquí se baila: Jazz Torres, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Kike Faúndez, Francini Amaral, Tomás González, Chantal Gayoso, Emmanuel Torres y Zagala Salazar y Bastián Retamal.