“Ahora estoy haciendo reposo”: Kika Silva se retira de “Aquí se baila” por una lesión en su costilla

En el último episodio de Aquí se baila, Kika Silva tuvo que dar una lamentable noticia. Y es que la modelo y ex reina del Festival de Viña del Mar, anunció su salida del programa de danza de Canal 13, producto de una lesión en la costilla. Una secuela física de los ensayos y la competición, que no es la primera que sufre.

Y es que, en abril, en un evento en Las Condes, la modelo una vez mostró la mano derecha con el dedo anular y medio vendados, además de que también tenía la espalda vendada. “No está tan mal. Pero como estamos ensayando, es mejor tenerlo protegido para no pasarlo a llevar. Porque ahí puede ser más grave“, dijo entonces.

“Cuando lo tengo así no me duele. No es fractura, en todo caso“, añadió, en conversación con LUN hace dos meses.

“Siempre trato de ser positiva”

Kika Silva dio a conocer su salida de Aquí se baila, a través de un video que fue mostrado en el programa durante el proceso de eliminación de los competidores. “Lamentablemente, tuve un problema en la costilla, una fractura. Estoy en reposo. No pude seguir ensayando ni bailando“, contó.

“Esto me pasó en el último capítulo, en ese día no lo pensé y seguí bailando nomás. Pero ya con exámenes y doctor me dijeron que no podía seguir ensayando ni bailando“, añadió.

Por último, Kika Silva expresó: “Así que, nada, siempre trato de ser positiva y pensar que todo pasa por algo. Los extraño y los voy a ver apenas pueda. Ahora estoy haciendo reposo y les mando un beso gigante”.

Y para finalizar, ante este video de la modelo y ex reina del Festival Viña, el conductor de Aquí se Baila, Sergio Lagos señaló que “recogemos esa sensación que tiene Kika Silva. Lamentablemente, a propósito de una lesión, se fracturó una costilla y no puede continuar en competencia junto a su compañero Marlon Fuentes“.