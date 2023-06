“No debería salir más con nadie…”: El triste descargo de Pamela Díaz ante quiebre y supuesta infidelidad de Jean Philippe

Pamela Díaz vive días de gran exposición pública debido a su quiebre con Jean Philippe Cretton, confirmado por el mismo rubio a través de Instagram.

Esto, luego de que el periodista Pablo Candia, del programa Zona de Estrellas, viralizara en sus redes sociales un video donde se ve al animador besando a una mujer que no es La Fiera.

Un hecho que se masificó rápidamente, y donde luego se supo también que la joven involucrada sería nada menos que Trinidad Garcés, modelo e hija de la actriz Francisca Imboden.

La noticia impactó. Y más cuando varios portales manifestaron que el rostro de CHV seguía con la morena cuando ocurrió esta supuesta infidelidad. Una información que si bien fue desmentida por Cretton, no lo fue tanto por Pamela, que se desahogó en un espacio de Youtube.

¿Quieres saber más de Gran Hermano y la ex de Pailita? ¡Pincha aquí!

El descargo de Pamela Díaz

La modelo fue invitada a Loops TV, un programa realizado por Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina. Y ahí hablaron sobre las relaciones sentimentales.

“¿Cuánto tiempo debía pasar para estar con alguien, después de terminar una relación?”, le preguntaron sin filtro.

Y ahí, La Fiera dio la primera luz, ya que señaló “hoy día cumplo siete días”, dejando entrever que su soltería sería desde el mismo día en que a Jeanphi lo captaron con la joven en una fiesta de una marca cervecera.

Luego, indicó medio en serio y medio en broma que “yo no soy quién para juzgar a nadie… pero me hubiese gustado que no hubiese pasado”, ironizando con las informaciones del posible engaño.

Posterior a esto, Pamela continuó. Y manifestó que varias veces la habían engañado en su vida. “Yo era hue…, pero ahí aprendí. Suficiente. Yo debería no salir más con nadie. Estoy de luto”, afirmó.

Finalmente, Pamela Díaz se lanzó una última reflexión. “Cuando terminas con alguien, recién sabes cómo es la persona”, cerró después, en sus primeras declaraciones luego de su comentado término con Cretton.