“Esto no lo he contado nunca”: Kike Morandé desclasifica detalles de cómo fue el término de Morandé con Compañía

Un sorpresivo y triste final habría tenido el programa Morandé con Compañía, esto según lo que constató Francisco Javier Enrique “Kike” Morandé, quien fue parte del podcast de Willy Sabor.

Tras años lejos de las pantallas, Kike entregó inéditos detalles sobre el espacio que condujo durante 20 años, y cómo este llegó a su fin.

En concreto, el momento de sinceridad ocurrió en Es la Hora de Tu Podcast, conducido por Willy Sabor y Dj Lolito, espacio que contó además con la participación de ex integrantes del programa, como son Ernesto Belloni, Toto Acuña, Beto Espinoza, Julio Jung, Miguelito y Kurt Carrera.

El término de Morandé con compañía

“Para mí fue súper triste y difícil”, comenzó diciendo animador. “Esto no lo he contado nunca, pero aprovecho que esta es la única salida en la tele que tengo desde que me cortaron”, reveló, pasando a contar la historia.

“Un día llamo al canal, hablo con un director ejecutivo, y por teléfono ¡por teléfono! me dice que no seguíamos”, dijo, causando sorpresa entre los invitados.

“Yo le dije ‘compadre, ¿21 años de relación se terminan por teléfono?’ Y me dijo ‘uta, así es la cosa’. Para que vean cómo es la vida”, dijo Kike. “Nunca, nunca he tenido una explicación, de ninguno”, aseveró.

“Por suerte yo era bien cuidadoso y programamos todo ordenadamente para poder indemnizar a la gente, si no me quedaba la media cagada. Por suerte, pudimos salir adelante. Pero ha sido fome, no estar más”, sentenció Kike Morandé.