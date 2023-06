"Desde que el país eligió Rechazo...": Arenita desata debate en redes sociales con comentario político

Ha pasado tiempo desde que fue rechazada la propuesta constitucional de la Convención y el debate al respecto todavía persiste. Aun hay quienes defienden su postura de que este borrador de Constitución debió ser aprobado. Y una de estas personas, es Natalia “Arenita” Rodríguez, quien actualmente reside en Dinamarca.

Todo surgió a raíz de la pregunta de un seguidor, quien le consultó a la ex Yingo: “¿Qué crees que le falta a nuestro país para comenzar a ser cómo en esos países?“. Una pregunta que la influencer y conductora del podcast ¡Chao! Me largué, respondió. Dando así a conocer una faceta política que varios desconocían.

“Les faltó haber aprobado la Constitución que rechazaron. Y no digo más porque ya no me meto en nada que tenga que ver con política en Chile. Desde que el país eligió Rechazo que ya me desentiendo con eso“, comentó Arenita.

Vive en un país socialdemócrata

Frente a esta storie de la ex Yingo en Instagram, hubo distintas reacciones. Y uno que cuestionó a Arenita, fue un seguidor que le escribió: “¿Entonces por qué vives en país capitalista?“.

Ante esa consulta, Natalia Rodríguez contestó: “El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, a través del mecanismo del mercaod. Donde esos mismo privados pagan altos impuestos para que el gobierno pueda controlar los recursos del sector público“.

“La ideología es socialdemócrata. No tiene nada que ver con lo otro. Capitalismo simplemente significa que no somos comunistas. En el comunismo no hay libre mercado, ya que el gobierno controla todos los recursos“, añadió después.

Así, también hubo otro quienes criticaron a Arenita, al tacharla de manera irónica de “referente intelectual máxima del frenteamplismo” y al señalar que “va a ser el año 2078 y todavía van a seguir llorando porque no se aprobó el bodrio de texto de la propuesta constitucional anterior. Supérenlo“.

Los mensajes de apoyo que recibió Arenita

Sin embargo, lo que más se vio al menos en Twitter, fueron tuits de apoyo. “Arenita la tenia mas que clara” y “Tantos idiomas y eligió hablar con la verdad“, fueron algunos de los mensajes elogiándola que recibió la ex Yingo en la red social del pajarito azul.

Sin olvidar, que la instancia también reflotaron al antiguo romance Natalia “Arenita” Rodríguez con Karol “Dance” Lucero. “Arenita fue siempre la heroina de la historia, y el villano queda claro”, escribió uno, en una clara referencia al exrostro de Mega.

Mientras que otros comentarios fueron: “Siempre debió ser Arenita, pero ustedes prefirieron levantar a Karol Dance en Yingo“, “Arenita siempre fue mucha mujer pal Karol Baile” y “Mi niña de 10 años fan de Arenita está orgullosa, Natalia >>>>>Karol Baile“.