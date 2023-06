“Me sentí triste al principio porque sabes que tu vida cambiará”: Arenita anunció su embarazo con honestas confesiones

Arenita, la recordada participante de Yingo, anunció en el primer capítulo de su nuevo podcast una feliz noticia: está embarazada.

Natalia Rodríguez, nombre real de la joven, confirmó así que será madre. Y lo hizo con honestas revelaciones.

“Quería contarles algo que me tenía bien guardado y en secreto. Seré mamá, si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo lo permite, obviamente”, dijo de entrada.

Es que la exfigura televisiva ya pasó por un triste momento hace unos meses, cuando enfrentó un embarazo ectópico donde le cortaron la trompa de falopio derecha y vivió una gran pena.

Arenita y sus temores

Frente a esto, la ex de Karol Dance manifestó que “ahora está el embarazo bien situado en el útero, y todo está bien por el momento. Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia”.

Y agregó que “no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo, me sentí triste al principio, porque tú sabes que tu vida cambiará, y a pesar de que fue mi decisión, es un proceso en el que vas a dejar de ser tú, una parte de ti muere, ya dejas de ser lo más importante”.

Luego, indicó que “dejé mis caprichos y gustos, dejé de ser lo más fundamental en mi vida, porque viene un ser que necesita 100% de mí, que me cuide tanto físicamente y psicológicamente”.

“Voy a intentar hacer lo mejor posible que puedo hacer, ahora estoy muy feliz, ya lo asumí en estos tres meses que han pasado”, añadió.

Finalmente, Arenita expresó que “estoy informándome lo que más puedo. Quiero ser lo mejor que puedo hacer dentro de mis capacidades y posibilidades, entregarle todo lo que no tuve a esta criatura”.