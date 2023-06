“Rata asquerosa”: Fran García-Huidobro insultó a participante de Gran Hermano con feo calificativo

Gran Hermano lleva apenas algunos días y ya está generando mucho ruido y varias polémicas, tanto dentro como fuera del encierro.

Es que el reality ha sorprendido con sus participantes y también con varios ingredientes, como poder verlo 24/7 a través de Pluto TV.

Junto a esto, también ha llamado la atención el programa satélite, liderado por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, donde figura de panelista Fran García-Huidobro.

De hecho, esta última provocó una gran controversia, al insultar fuertemente a una de las concursantes, un hecho que sacó ronchas.

Gran Hermano y sus primeros conflictos

Así, en uno de los capítulos, la animadora señaló que no le gustaba mucho Maite, menos después de que hiciera la nominación espontánea a Fran y Jennifer.

Y la acusó de que se había comportado “(como) rata asquerosa, va así (y dice) ‘quiero hacer la nominación espontánea’. Estoy hablando de cómo se ve”.

Un calificativo que no le pareció para nada a su madre, Vasty Barril quien conversó con LUN y señaló que el panel debía ser “más cuidadoso y tratar con respeto a los participantes”.

Luego, agregó “que Francisca trate de ‘rata asquerosa’ a mi hija ―y aunque hubiese sido a cualquier persona― no me parece. No corresponde, porque ella es una referente social y porque no tenemos que tratar así, de verdad que no, por muy Francisca que sea”.

“No es que me molestó, porque entiendo qué vende y qué no vende, pero igual. ‘Rata asquerosa’… bueno, yo sé que cada cosa que uno dice es su propio reflejo también. Buena onda, pero con respeto”, añadió.

Finalmente, la madre de Maite indicó que “encuentro que no es la forma ni el modo. Lo puede decir de otra manera”. Mientras, el pololo de la joven, Tomás, también criticó a Fran y sus dichos en el panel de Gran Hermano. “Me parece inapropiado que hablen de una persona como ‘rata asquerosa’ en TV abierta (…) Obvio que me molestó, no es mi manera y no va con mis principios”, cerró.