“No tiene hijos pero es el mejor”: Pedro Pascal se llena de saludos por el Día del Padre en redes sociales

Hoy se celebra el Día del Padre y como es costumbre, los papás se llenan de saludos, homenajes e imágenes de recuerdo por parte de sus hijos.

Sin embargo, el actor chileno Pedro Pascal, quien en reiteradas ocasiones ha declarado que no tiene hijos y que tampoco tiene dentro de sus planes convertirse en padre, se llenó de saludos en redes, incluso convirtiéndose en Trending Topic.

¿Por qué Pedro Pascal tiene el título de “Papi”?

Desde hace un tiempo, Pedro Pascal fue bautizado como “daddy” (papi en español) en las redes sociales.

Ahora, la razón no es tan rebuscada, tiene que ver con un coqueteo con su público, el que se desprende de sus personajes de ficción, tanto en The Mandalorian, serie en la que interpreta Din Djarin y en la que debe proteger al tierno Baby Yoda, y en The Last of Us, producción en la que también muestra un lado paternal, pues debe cuidar a Ellie durante toda la travesía.

Cabe destacar que él mismo se ha reído de que lo llamen “daddy” y al parecer le agrada el apodo, llegando a asegurar que “daddy es un estado menta.

Los saludos a Pedro Pascal

No sólo los seguidores del actor se tomaron un tiempo para, sino que la BBC y Disney también lo homenajearon a través de sus redes sociales oficiales.

Feliz día del padre a pedro pascal, no tiene hijos pero daddy is a state of mind pic.twitter.com/mEHkTYQYDL — narella (@nottnare) June 18, 2023

feliz día del padre pedro pascal — índigo (@1ibraaa) June 18, 2023

Happy Father’s Day to Pedro Pascal 💛 pic.twitter.com/LqFeXBpb7g — Kat 💙💛 (@BvsicSadGirl) June 18, 2023

Happy Father’s Day to the internet’s daddy, Pedro Pascal. If I could transplant myself into anyone else’s life right now, it might be his. pic.twitter.com/9qx3LbCDNj — Ash Haddad🎙 VO (@AshleighHaddad) June 18, 2023

Happy Father’s Day to Pedro Pascal 😘 — Mackenzie🩵 (@onlyangelkenz) June 18, 2023

Feliz Día del Pedro Pascal 😎 — Star Wars (@StarWarsLA) June 18, 2023