“La actividad artística es muy irregular”: Daniel Guerrero responde ante acusación de Araceli Vitta por no pago de pensión alimenticia

Fue hace dos semanas, que Araceli Vitta acusó que su expareja, Daniel Guerrero, debe una millonaria cifra por la pensión del hijo de 23 años que tienen en común. Una “funa” ante la que el exvocalista de La Sociedad se defendió recientemente a través de un comunicado.

“Hablo lo justo y necesario respecto a mis ex parejas. Toda la realidad. Del que me debe pensión de alimentos (…) Veinticuatro millones de pesos me debe, en tiempo ya ni sé. Pero no ha habido sanción, más que aumente la deuda, nada“, expuso previamente Araceli Vitta en Sígueme y te sigo.

“Yo también soy artista y yo he tenido que mantener a mi hijo toda la vida“, añadió posteriormente la actriz, refiriéndose a la carrera como cantante de Daniel Guerrero.

La defensa de Daniel Guerrero ante la acusación de su expareja

Ante esto, el exvocalista de La Sociedad respondió con un comunicado. “Es efectivo que poseo una deuda de pensión de alimentación con mi hijo mayor, de 23 años de edad. Dicha deuda se generó en su mayor parte en el período posterior a octubre de 2019“, afirmó.

“Pero incluye reajuste recientes asociados a recálculos para el período 2016-2019“, complementó.

Sobre este período de tres años, Daniel Guerrero aseguró que “nunca dejé de pagar el monto previamente definido“. Y luego, agregó: “Es decir, antes de que mi hijo alcanzara la mayoría de edad, siempre cumplí con el pago de la pensión de alimentación“.

Más adelante, Guerrero se refirió a sus dificultades económicas. “La actividad artística es muy irregular y particularmente precaria en Chile (…) Por esa razón, y ningún caso por falta de voluntad, no he podido cumplir totalmente con mis obligaciones económicas como padre para el periodo posterior a octubre de 2019″, sostuvo.

Finalmente, Daniel Guerrero señaló que “estoy trabajando duro para ponerme al día con todas mis obligaciones. Las que reconozco en su totalidad y siempre he cumplido dentro de mis posibilidades económicas“.