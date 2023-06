Fue Campeón Mundial de la WWF: muere a los 81 años el legendario luchador The Iron Sheik

El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento de Hossein Khosrow Ali Vaziri, más conocido como The Iron Sheik, a los 81 años de edad. El reconocido luchador iraní-estadounidense dejó un legado imborrable en la industria, siendo recordado por su impactante carrera y su papel como uno de los mayores villanos en la historia del deporte.

Nacido el 15 de marzo de 1942 en Teherán, Vaziri se convirtió en un referente en la lucha libre profesional. En 1983, alcanzó la cima de su carrera al convertirse en el Campeón Mundial de la WWF, poniendo fin al reinado de Bob Backlund.

Sin embargo, su reinado fue breve, ya que cuatro semanas después perdió el título ante Hulk Hogan, quien comenzaría un reinado legendario de cuatro años.

Además de su éxito individual, The Iron Sheik formó un icónico equipo con Nikolai Volkoff, con quien ganó el Campeonato en Parejas de la WWF en el primer WrestleMania.

Durante la crisis de rehenes en Irán, su personaje fue un ferviente patriota iraní que se enfrentaba verbalmente a los Estados Unidos, lo que generó un gran impacto en el público.

Llegó a ser WWE Hall of Fame

En reconocimiento a su influyente carrera, The Iron Sheik fue inducido al Salón de la Fama de WWE en 2005, dejando un legado duradero en la historia de la lucha libre. Su habilidad en el ring, su carisma y su controvertido personaje lo convierten en uno de los mayores heels de todos los tiempos.

La partida de The Iron Sheik deja un vacío en la comunidad de la lucha libre, pero su legado perdurará en los corazones de los fanáticos y en la historia de este apasionante deporte. Sus contribuciones y su impacto en la industria siempre serán recordados.

Superestrellas se despidieron de The Iron Sheik

Y muestra de su legado, fue que este luchador fue ampliamente despedido por estrellas destacadas del wrestling. Como The Rock, quien escribió: “Descansa en el poder, tío Sheiky. Gracias por allanar el camino. Amor, luz y fuerza para Caryl y la familia“.

Rest in Power, Uncle Sheiky ❤️

Thank you for paving the way 🙏🏾

Love, light and strength to Caryl & the ohana x pic.twitter.com/p9c9wwQz6U — Dwayne Johnson (@TheRock) June 7, 2023

Por su parte, Rick Flair se expresó de la siguiente manera ante su deceso: “¡Mi querido amigo Khosrow Vaziri! Empezamos a luchar juntos en 1972. ¡Parece que fue hace tanto tiempo! Nos cruzamos tantas veces a lo largo de los años y siempre fuiste tan entretenido“.

“La mejor frase que me dijiste en 1972: ‘¡Si tuviera tu cabello, estaría con Elizabeth Taylor!’ Descansa en paz amigo mío. ¡Sé tan entretenido para Dios como lo fuiste para todos nosotros!“, añadió The Nature Boy.

My Dear Friend Khosrow Vaziri!!! We Started Wrestling Together In 1972. Seems Like So Long Ago! We Crossed Paths So Many Times Over The Years & You Were Always So Entertaining. The Greatest Line You Ever Said To Me In 1972: “If I Had Your Hair, I Would Be With Elizabeth Taylor!”… pic.twitter.com/MG4PO69wP1 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) June 7, 2023

Otro que se despidió de The Iron Sheik fue Jake “The Snake” Roberts. “RIP a mi viejo amigo The Iron Sheik. Un verdadero ícono y alguien que dejó una huella en la lucha libre que nunca se podrá borrar. Otro grande que se fue“, redactó.

RIP to my old friend The Iron Sheik. A true icon and someone who left a mark on wrestling that can never be erased. Another great one gone. pic.twitter.com/SfTziHjwkR — JakeSnakeDDT (@JakeSnakeDDT) June 7, 2023

Mientras que Mick Foley, se despidió de él con las siguientes palabras: “El mundo de la lucha libre perdió una verdadera leyenda hoy, con el fallecimiento de Khosrow Vaziri, más conocido por los fanáticos de todo el mundo como The Iron Sheik“.

Luego agregó: “Aunque nunca llegué a conocer bien a The Sheik, tuve la suerte de haber estado presente en dos de sus combates más icónicos: su victoria por el título de la WWE sobre Bob Backlund en el Madison Square Garden el 26 de diciembre de 1983 y su ‘Boot Camp Match’ con Sgt Slaughter en MSG en agosto de 1984“.

“También tuve el honor de luchar contra el jeque de hierro por primera y única vez, en una gira por Dominica en 1987. Khosrow Vaziri fue verdaderamente único en su clase. Envío mi más sentido pésame a su familia, amigos y todos los que lo querían“, adicionó Foley.

REMEMBERING THE IRON SHEIK The wrestling world lost a true legend today, with the passing of Khosrow Vaziri, better known to fans across the globe as The Iron Sheik. Although I never got to know The Sheik well, I was fortunate to have been on hand for two of his most iconic… pic.twitter.com/mVMqTaeXtE — Mick Foley (@foleyispod) June 7, 2023

A su vez, que también se despidió de The Iron Sheik, el 14 veces campeón mundial y actual directivo de la WWE, Triple H. “La leyenda. Un gran artista de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama de la WWE que dio vida a su personaje y trascendió nuestro negocio. Mis condolencias a la familia, amigos y fans de The Iron Sheik“, expresó.

The legend. An all-time great performer and WWE Hall of Famer who brought his character to life and transcended our business. My condolences to The Iron Sheik’s family, friends and fans. — Triple H (@TripleH) June 7, 2023

Además, también se despidieron de este legendario luchador, figuras como Lance Storm, Samoa Joe, Roddy Piper, en otros.