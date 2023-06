 Nidyan Fabregat reconoce que pensaba que no podía tener hijos: “Hace 11 años perdí a un bebé y me quedaron secuelas”

Hace poco, Nidyan Fabregat reveló que se encuentra esperando un hijo, embarazo que lleva 6 meses de gestación. Y es que ahora, la ex chica reality vive en Linares, alejada de los medios, siendo su vida cuidar de su bebé, y su trabajo en un centro de estética.

En este contexto, Nidyan entregó algunos detalles de lo que ha sido este proceso, considerando que quedar embarazada fue toda una sorpresa, la cual recibió con mucho amor.“Para mi fue una sorpresa genial sabes. Lo deseaba con todo mi corazón aunque no creí que podía ser mamá”, dijo en conversación con LUN.

Asimismo, Fabregat explicó que tenía esa idea después de tener una mala experiencia en el doctor, cuando le dijeron que no podría tener hijos.

“Hace 11 años perdí a un bebé y me quedaron secuelas. Con una ex pareja intentamos tener un hijo, pero el médico me dijo que no podía. Imagínate, fue una depresión muy grande”, añadió.

Desde que se enteró de su embarazo, ha tenido que trasladarse hasta Talca para sus controles médicos, por lo que no quería hacerlo público hasta que no se asegurara de que todo estaba bien.

“Por eso no conté nada hasta ahora que ya es muy evidente, pero quería decirles a todos. Será una niña y la llamaré Mía por mi abuela y porque ese es su segundo nombre”, explicó la española.

Fuera de los medios

Según explicó a LUN, llegó a Linares tras la recomendación que realizó su ex manager, y con el tiempo fue conociendo gente que se convirtió en importantes para su presente. Ahora, la española disfruta de la tranquilidad.

“Cuando me vine solo quería tranquilidad y acá todo ha sido muy lindo y difícil a la vez. Yo quería ser mamá y se ha dado aquí. Me gustó la tranquilidad de la ciudad y su gente. La gente me reconocía hasta cuando estaba con mascarilla durante la pandemia”, asevera.

Aunuqe, una parte de Nidyan extraña la televisión, por lo que igual dejó claro que volvería a realizar actividades que le apasionan. “Tengo ganas de volver a actuar y bailar, lo que me gusta más”, agregó la ex Pelotón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mia Nidyan Fabregat (@nidyanfabregatoficial)

Nidian Fabregat versus José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña

Hace algunos días, Nidyan Fabregat fue víctima de burlas en sus redes sociales, donde se refirieron a sus olores corporales.

Esto debido a que en el programa Tal Cual, de TV+, José Miguel Viñuela contó una historia junto a Pancha Merino y Raquel Argandoña, donde mencionaron a una famosa cuyo aroma habría impactado al conductor.

“A mí me pasó una vez, a un programa de televisión llega una chiquilla que era estupenda… La voy a saludar y siento olor a…”, dijo el ex Mekano, a lo que Pancha remató “a poto, ala, a todo, una cuestión…”.

Y no quedó ahí, ya que luego en el espacio Qué te lo digo, Sergio Rojas manifestó sin filtro que “Nidyan Fabregat de repente tenía olor a jengibre, a cúrcuma… Un olor que era muy hindú”

La defensa de Nidyan

“Estoy embarazada y he pasado por muchos procesos, y lamentablemente me hospitalizaron hace nada por el tema de la polémica con Viñuela, con Raquel Argandoña, con Pancha Merino y con Sergio Rojas”, comenzó diciendo la modelo a través de un video en redes sociales.

Luego, anunció “lo encontré lo peor de lo peor, solo de pensar que puedo perder a mi bebé se me parte el alma. Es un sentimiento terrible. Pero bueno, más que nada era informarle a toda la gente que me sigue que dejaré el tema en manos de la justicia. Pruebas tengo, así qué veremos cómo acaban ellos y espero que no sigan con esta cosa”.

“Por eso estoy dando este en vivo, porque lo encuentro lo más bajo. No lo entiendo todavía. Yo no molesto a nadie. He estado cuidando mi embarazo porque es de alto riesgo y me ingresaron en el hospital por todos los comentarios, cómo se hicieron, las burlas, el bullying”, continuó.

Y añadió que “no entiendo que estaban dos mujeres ahí (en Tal Cual) y ninguna de esas dos mujeres en ningún minuto me defiende, y eso lo encuentro horrible. No entiendo que la Raquel Argandoña, con lo mayor que es, con lo grandes que son todos, el atacarme de esa forma, el dejar mi imagen en el suelo, cuando yo estoy pasando por un proceso muy duro”.