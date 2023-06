“Me escribió con mucho respeto”: Yamila Reyna revela que un sadomasoquista le pidió que lo sometiera

Yamila Reyna fue la protagonista del último episodio de Sin Editar. En el exitoso programa que conduce Pamela Díaz en YouTube, la conductora de TVN habló acerca de su carrera, su vida personal y de sus aspiraciones. Así como también de momentos extraños que le han tocado vivir en las redes sociales.

Como fue el caso de una curiosa experiencia en Instagram, cuando un seguidor le hizo una inusual petición. Y es que, aunque esta persona le hizo su solicitud de manera muy educada a la humorista argentina, no quitó lo extraña que fue. “Me escribió una persona, con mucho respeto, me dijo ‘soy sadomasoquista’“, afirmó Yamila.

Y ante la risa de Pamela Díaz, la conductora de Hoy se habla insistió: “Me estás preguntando, te estoy contando. Fue con mucho respeto. ‘Yo soy tal persona, soy sadomasoquista, me encantaría que me sometas. Yo tengo un presupuesto, te puedo pagar’, y ofreció 500 lucas. Yo obviamente no contesté“, contó.

“Me escribe a los dos días y me dice ‘mira, te vuelvo a escribir, no sé qué, me imaginó que te debió sorprender mi mensaje. De verdad a mí me gusta mucho el sadomasoquismo y no sé, pero si quieres te puedo pagar hasta dos millones’, y ni siquiera le contesté“, añadió.

“Él quería que yo lo sometiera”

Más adelante, la animadora argentina de TVN aclaró que era lo que realmente buscaba este sujeto que le escribió por Instagram. “Él quería que yo lo sometiera. Que yo le pegara. Y me parece muy extraño ese mensaje“, expuso.

Finalmente, ante la duda de Pamela Díaz si alguna vez aceptaría una propuesta así, Yamila Reyna respondió: “Depende cuánto. Ya a estas alturas. Si yo no me lo tengo que agarrar y le tengo que pegar con un látigo. ¿Sabes cuánto lo tengo que pensar? Cierro los ojos y… (le pega con un látigo). Pero por un palito verde“.