Valentina Roth recordó pérdida de embarazo con sentido mensaje: “No era la persona indicada”

Valentina Roth se encuentra celebrando los últimos días de su embarazo, el cual mantiene actualizado a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la bailarina recordó una delicada y dolorosa situación que vivió hace cuatro años: la pérdida de su embarazo.

“Me emocioné un poco, la verdad, porque, me salió un recuerdo en Instagram, justo hace cuatro años en un día como hoy me estaban haciendo el raspaje. ¿Se acuerdan que yo perdí una guagua? Me hicieron un raspaje porque tuve un embarazo molar, no sé explicarlo bien”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram

En este contexto, sumó que “no era el momento nomás. No era la persona indicada, no fue tan traumante el raspaje. fue lo que pasó después”.

“Yo estaba en la casa y me vino una hemorragia (…) Pero bueno ahora estoy aquí, a punto de parir”, añadió Roth en el video.

Después, la influencer compartió en su feed una foto de la publicación que realizó hace años, mostrando el crudo momento que vivió.

“Hoy se cumplen 4 años desde el día en que me hicieron un ameu porque tuve un embarazo molar . No me interesa dar pena solo quería mostrarles lo feliz que estoy hoy en día”, dijo.

En ese mismo contexto, agregó: “Todo pasa por algo. No era el momento, no era la persona y punto”.

“A días de conocerte pequeña Anto. ¡Te amamos!”, sentenció Vale Roth en la publicación.

Cabe destacar, que Vale se encuentra esperando su primera hija, Antonia, junto a su pareja, el ortodoncista Miguel de la Fuente.