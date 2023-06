En un complejo momento: Alejandro Sanz habría terminado su relación con Rachel Valdés

Hace unos días, Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores tras publicar un mensaje en el que reveló que no se encuentra pasando por un buen momento.

“No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió en el momento.

Tras esta publicación, han aparecido diversas historias que abarcan aristas de conflicto para el artista, tales como la supuesta estafa por parte de un amigo cercano, y la pérdida de su casa.

En este mismo contexto, ahora se viralizó el supuesto quiebre con su pareja, Rachel Valdés, artista cubana con la que lleva tres años de relación.

Según información consignada por la revista el diario El Mundo, Sanz habría tenido una crisis sentimental “muy fuerte”, cosa que habría provocado que Rachel se fuera de la casa que compartían en Madrid.

“Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, afirmó una fuente cercana a la artista al mencionado medio.