Lo garabatearon e incomodó a unos votantes: Juan Pablo Queraltó y sus despachos en las Elecciones 2023

Juan Pablo Queraltó estuvo todo el día en la calle, despachando durante la jornada de las Elecciones 2023 para CHV.

Y, desde ahí, el periodista vivió varias situaciones complejas e incómodas, que fueron de lo más comentadas por los televidentes.

Es que el reportero protagonizó chascarros notables, donde lo garabatearon e incluso incomodó a un par de votantes.

De hecho, su nombre estuvo entre lo más comentado del día, mientras su canal lideró la cobertura de todo el proceso.

Queraltó y sus troleos

Así, el periodista se enfrentó, por ejemplo, a una furiosa mujer mientras buscaba opiniones en una comisaría donde mucha gente se excusaba.

“Yo no voto por ningún hueón (…) No me vengo a excusar, ando sapeando no más”, soltó impactando al comunicador y sacando risas en el estudio.

Luego, pidió el micrófono. Solo para lanzar un nuevo exabrupto, uno que hizo que Juan Pablo tuviera que cortarla, tras emitir un sonoro “el viejo culia…”.

En tanto, y no contento con esto, el profesional se fue después a un local de votación. Y ahí, abordó a unos amigos, que llegaron juntos a votar.

Un momento donde empezó a molestarlos románticamente, lo que terminó incomodando a los jóvenes. “(Somos) Solo amigos, yo creo que la amistad hombre y mujer existe”, dijo el hombre llamado Renato.

Pero JP siguió tonteándolos. “Sí, yo siempre he creído. Lo que pasa es que las mentes a veces piensa que sólo va a ver una cosa sexual, retorcida…”, les dijo.

Sin embargo, terminó pidiendo disculpas, ya que se enteró que Renato tenía polola. “Los estamos incomodando. Les pido disculpas”, les expresó.

De esta forma, Juan Pablo Queraltó vivió varios chascarros, que lo hicieron estar entre lo más comentado de la cobertura en TV de las Elecciones 2023.