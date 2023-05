“Vamos a salir adelante”: Paul Vásquez revela que su esposa padece una compleja enfermedad

El 7 de enero, Paul Vásquez tuvo su tercer matrimonio. El humorista se casó por tercera vez, en esta ocasión, con Giovanna Sepúlveda, con quien llevaba más de ocho meses de pololeo. Sin embargo, en el último tiempo, su esposa se ha sentido mal, y según palabras del comediante, tiene un padecimiento complejo.

“Lo que pasa que cuando yo te dije, claro, ‘nos merecemos ser felices’, es por las historias que hemos vivido. Y amar a los 50 es completamente diferente que amar a los 20 o a los 30. Yo creo que llegó un momento en el que además, a esta edad llegamos precisos“, dijo al comienzo Paul Vásquez en Podemos Hablar.

“Yo vengo de vuelta, entonces imagínate, de repente no hacemos el amor todos los días. Me refiero no solamente al acto sexual, querido Jean Philippe. El vivir el amor, disfrutarnos, llamarnos. ‘¿Cómo va tu día?’, cosas que cuando joven uno no se preocupa. Entonces ahora sí nos damos tiempo para nosotros“, añadió.

“Ella está pasando un proceso complicadísimo”

Más adelante, el humorista aseguró que este matrimonio es el último. “Yo me casé para quedarme. Imagínate que voy a cumplir 5 meses de casados, pero llevamos 110 de meses. Yo cuento los meses, así que ahora ponemos 110 meses más cuatro. Entonces, es lo mismo. La misma lealtad“, sostuvo.

Luego, el ex Dinamita Show agregó: “Yo creo que la lealtad es más importante que la fidelidad. Eso no quiere decir que yo le vaya a ser infiel. ‘Ayer te fui infiel, pero soy leal’, no, la lealtad está por sobre eso. Y nos cuidamos y nos amamos“.

Finalmente, para sorpresa de Jean Philippe Cretton y para los televidentes de Podemos Hablar, Paul Vásquez reveló que su esposa actualmente padece una compleja enfermedad. “Ella ahora está pasando un proceso complicadísimo (…) Cosas de salud. Así que, vamos a estar bien, vamos a salir adelante“, cerró.