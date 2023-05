Vanesa Borghi y su sentida reflexión tras el fallecimiento de su hija: “¿Cómo sigo sin ti?”

Durante este fin de semana, la modelo y presentadora Vanesa Borghi compartió un conmovedor mensaje dedicado a su hija Clara, quien falleció a poco tiempo de haber nacido.

En concreto, el mensaje fue publicado a través de su cuenta de Instagram, instancia en la que aprovechó de compartir además una foto de ella junto a su pareja Carlos Garcés y la mascota de ambos.

“¿Cómo seguir?”, comenzó preguntando Vanesa.

“Son tantas las preguntas que surgen a diario, las noches son interminables y llenas de dolor. Por más que intento encontrar respuestas, no las hay, quizá nunca las encuentre”, agregó.

En esa misma línea, agregó: “Son momentos dolorosos en los cuales buscamos una explicación, tratando de darle sentido a algo que no lo tiene, o al menos no lo entiendo ahora”.

“A veces quisiera que fuera una pesadilla, despertar y ver que mi gorda está a mi lado durmiendo abrazada a mi. Pero no lo es y duele la verdad, sentir que mi útero está vacío, que ya no te siento, que no escucho tus latidos…”, indicó Vanesa.

Asimismo, explicó que “eras tan chiquita, tan frágil, pero tan todo para mi… Mi mundo entero. ¿Cómo sigo sin ti? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sabré cuándo es el momento?”.

“Si pasaste por algo parecido, te entiendo y también comprenderás mi dolor, pero saldré adelante, sé que sí. Será difícil, pero desde el amor se puede”, aseveró Borghi a sus seguidores.

Para finalizar, la influencer señaló que “desde el amor entiendo que viniste a ayudarme, a enseñarme que se puede amar más, qué hay un amor puro que llena todo mi ser”.