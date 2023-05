Edo Caroe contó su historia más secreta: reveló romance de su esposa con espectacular pascuense

Edo Caroe se presentó a tablero vuelto en el Movistar Arena. Y, en su show, contó una de sus historias más secreta ante sus seguidores.

El comediante reveló, como parte de su rutina, el romance que habría tenido su esposa hace 17 años, nada menos que con un espectacular pascuense.

Catalina habría confesado este affaire nada menos que durante la pandemia, en un día donde aprovecharon el encierro para conversar.

“Hace un par de años nos separamos de hecho con Catalina, estuvimos un año separados, entonces, cada uno siguió sus vidas en forma independiente, como corresponde, sin saber que después íbamos a volver”, comenzó diciendo.

Y agregó que “una de las cosas más tontas que hice durante el encierro fue conversar con mi esposa, estando ambos muy ebrios, sobre relaciones pasadas. Esas típicas conversaciones en que a uno le empieza a interesar qué hizo su pareja anteriormente. Fue difícil”.

Edo Caroe y el complejo affaire

Así, el humorista continuó. “Pensé que soy un hombre maduro, adulto, deconstruido, es momento de demostrárselo a mi esposa y tomar lo que ella me tenga que mostrar de forma madura. Resulta que Catalina ese año tuvo una relación bien intensa ¡con un pascuense! Apenas me enteré de la existencia de este sujeto, quería competir con él. Y no, no se puede”.

Y agregó que “en un momento me dice que se llama Ariki, que en Rapa Nui significa el jefe, el mismísimo ‘Big Boss’ de la isla. Y yo quería saber más de él. En un momento Catalina me dice: ‘Tengo una foto de él por si quieres conocerlo’. Lo primero que pensé: ¿Por qué tienes fotos de él aún en tu celular? Y se lo dije”.

“Afortunadamente, salí rápidamente de esa posición, entré en razón y pensé: ‘¿Quién soy yo para decirle qué fotos tener?’. Ella puede tener las que quiera si tuvieron una relación, se quisieron, cómo no lo va a recordar con cariño. Me mostró las fotos, era hermoso. Era muy rico, un color de piel, un bronceado, una musculatura”, continuó.

Luego, añadió que “después me dice: ‘Tengo un video también por si quieres verlo’. ‘Catalina, por favor, no estoy tan deconstruído’, le contesté”, acción que sacó carcajadas del público presente.

Finalmente, Edo Caroe comentó que vio el video y en él Ariki aparecía nada menos que sumergiéndose por largos minutos en el agua. “De repente, de la nada, emerge (…) ¡Créanme! Con un pescado en la mano. ¡Cómo no le va a impresionar! Como quien saca un paquete de tallarines del supermercado, sacó con la mano un mismísimo pescado. Imagínense el nivel de precisión que hay que tener”, cerró.