Vesta Lugg rompe en llanto por descarnadas burlas por escaso público en sus shows: publicaron videos

Vesta Lugg ha tenido dos preciosas oportunidades en los últimos meses: telonear a Christina Aguilera y el pasado viernes a Emilia Mernes.

Dos logros que la cantante ha festejado, pero que se convirtieron en blanco de críticas en redes como Twitter, donde varios se mofaron de ella.

Esto porque, según lo relatado, en el espectáculo de la argentina, fue muy poco el público que acompañó a la rubia en su presentación.

De hecho, rápidamente se viralizó un registro donde un sujeto se burló de la ex BKN y la escasa convocatoria que habría tenido en el Movistar Arena.

Vesta Lugg y sus tristes lágrimas

Así, en las imágenes, efectivamente se observa a un reducido grupo de personas observando la performance con que la blonda antecedió a Emilia.

“Va a empezar el telonero y está lleno. Nunca había habido tanta gente aquí en el Movistar”, se escucha ironizar al tipo que grabó el registro.

Qué onda la Vesta Lugg? Siempre anda teloneando pero súper poca gente la ve. Lo mismo pasó en el concierto de Christina Aguilera pic.twitter.com/SypMp5P1IQ — Chillpila (@chillpila) May 22, 2023

Un material al que la artista reaccionó en su TikTok. “Fue muy heavy para mí porque fue uno de los primeros shows que hice, un show del que me sentía orgullosa, y había poquita gente”, dijo.

Y agregó que “la gente se estaba burlando de que había poquita gente” y que “es difícil ser cantante, es difícil partir en algo que desconoces (…) y cambiar tu rumbo a los 28 años”.

Posteriormente, se emocionó. Y expresó “celebren la valentía en vez de tirarla para abajo, la persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar, pero burlarse de la valentía ajena, no lo recomiendo”.

De esta forma, Vesta Lugg se defendió de las pesadas críticas que le hicieron respecto a su carrera como cantante, dejando claro que, no por algunos, dejará de hacer lo que más le gusta.