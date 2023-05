“No quiere aceptar la realidad”: Helhue Sukni reclama por su insoportable soledad

Hace unos días, Helhue Sukni posteó en su Instagram un registro que bautizó como Video de la soledad, donde lanzó varios reclamos.

La abogada dijo sentirse muy sola y cuestionó a sus tres hijas, Fadwa (31), Widad (28) y Samia (23), por no estar junto a ella.

“La Fadwa, la mayor mía, se puso a pololear con un abogado, yo estaba tan contenta, ahora no estoy nada muy contenta porque pasa metida donde él y me deja botada”, dijo en el registro.

Un video que fue respondido por su retoña, quien en LUN comentó la publicación y entregó sus descargos respecto a los cuestionamientos de su progenitora.

Helhue Sukni y su soledad

Así, la joven expresó que “yo creo que mi mamá todavía no se da cuenta de que nosotras somos mujeres hechas y derechas… Dos de nosotras vivimos con ella, no está sola”.

Y agregó que “es a veces picota y algo infantil… su reclamo fue porque se choreó ese día”, manifestando que “aún no entiende que nosotras estamos grandes”.

La hija de la abogada indicó que “creo que no quiere aceptar la realidad” a lo que su progenitora replicó que “para mí es súper penca esta situación”.

View this post on Instagram A post shared by Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

“Yo me siento súper sola, sería distinto si tuviera pareja… pero me siento súper mal porque me siento sola”, señaló Helhue Sukni, dando cuenta de sus más profundos sentimientos.