“Me causa miedo Chile”: Coni Piccoli revela que siente temor de andar por Santiago

Han pasado varios años desde que Constanza Piccoli empezó a pasar más tiempo en Italia. Más precisamente, en la ciudad de Paola, en la región de Calabria, donde la actriz de recordados papeles en producciones como BKN y Karkú, se compró un departamento. Aunque, solo para vacaciones, ya que todavía reside en Chile.

Y en sus días en Italia se ha sentido más segura de lo que estaba en nuestro país. La inseguridad y la delincuencia en el país es un tema que preocupa a Coni Piccoli, quien en más de una ocasión ha manifestado su temor ante los asaltos y otros delitos. Sin olvidar, que hace aproximadamente un año fue víctima de un portonazo.

“Me causa miedo Chile”

“En Chile, me da miedo salir caminando, salir en auto. Salir de cualquier manera de mi casa, me da miedo, me causa mucha ansiedad… Obviamente, lo hago igual. Pero sí, me causa miedo Chile. Acá no, nada“, comentó Coni Piccoli, luego de que una seguidora en Instagram le preguntara sobre la sensación de inseguridad en Italia.

Tras ello, la actriz y cantante profundizó en su experiencia en Italia. “Acá (sur de Italia) puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada. Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta. Pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago“, afirmó.

Finalmente, Coni Piccoli explicó que su evaluación de la inseguridad en Chile, posiblemente se daba su propia experiencia. Y que a raíz de ello tiene esa impresión de Santiago. “Igual debe ser por el trauma del portonazo que me hicieron hace un año y medio, dos años casi… Fue demasiado traumático para mí. Pero ahí estamos“, cerró.