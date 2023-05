“Como si no pudiera cometer un error”: Pailita se desahogó tras polémica detención

Pailita no ha tenido días fáciles. Y tampoco un año fácil, ya que ha protagonizado varias polémicas que se coronaron, ahora, con una detención por parte de Carabineros.

Resulta que el cantante vivió un complejo momento la madrugada del pasado lunes, cuando fue fiscalizado en Bellavista y terminaron llevándoselo a la diecinueve comisaría de Providencia.

Esto debido a que circulaba en un auto sin patente, además de que su acompañante se enfrascara en un altercado con los funcionarios que agravó aún más las cosas.

De hecho, por esta situación, el artista quedó con prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual y arraigo nacional.

La descarga de Pailita

Frente a esto, el intérprete publicó un comunicado, donde indicó que “sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta, tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí, indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión”.

Y este viernes, más reposado, decidió reflexionar en su cuenta de Instagram sobre los complicados días. “Los amo mucho mi gente, espero tengan un buen día, gracias por estar en las buenas y en las MALAS siempre conmigo, ha sido un año difícil, pero con muchos logros lindos entre medio que no hubiese sido posible sin el apoyo de ustedes”, dijo.

Luego, agregó que “no les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos de personas juzgándome por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error”.

“Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquier igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana, trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me toco a mí pasar por este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque sé que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen”, añadió.

Finalmente, Pailita manifestó que “vamos a seguir remando como siempre pa adelante sin mirar hacia atrás, vi muchos colegas de la música y páginas que me apoyaron, les doy las gracias también, esos son los que valen, porque en las buenas están todos y en las malas los de verdura”.