CNTV absuelve a Canal 13 por entrevista de Mónica Pérez a damnificado viñamarino

Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en una unanimidad de sus consejeros presentes, decidió absolver a Canal 13 por el cargo formulado a raíz de la entrevista de Mónica Pérez en el incendio en Viña del Mar en el 2022. Denuncias hechas por televidentes producto de sus preguntas a un damnificado por el siniestro.

Este hecho ocurrió en diciembre del año 2022, cuando Mónica Pérez, realizó durante la edición central de Tele13 una entrevista a un damnificado por el incendio en Viña del Mar. “Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, o sea quedó con lo que tiene puesto… ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?“, le dijo la periodista al vecino.

A causa de esta pregunta de la periodista de Canal 13, el sujeto reaccionó sorprendido y no pudo contener sus lágrimas. “Pucha, no lo quería hacer llorar… Ya, no se preocupe“, comentó Mónica Pérez al ver al vecino viñamarino visiblemente afectado.

Las consecuencias de este incómodo momento, fue que la periodista de Canal 13 se convirtió en trending topic. Y CNTV acumuló más de 400 denuncias en tan solo unas pocas horas. Mientras que, en dos días, fueron más de tres mil denuncias realizadas contra la entrevista de Mónica Pérez.

Canal 13 resultó finalmente absuelto

Sin embargo, estos reclamos contra el órgano estatal, fundamentados en el “trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo” y que además “aluden a temas de ética periodística“, no tuvieron como consecuencia una sanción. Si no que, Canal 13 acabó absuelto de manera unánime por parte de CNTV ante estas denuncias por la entrevista de Mónica Pérez.

“El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, y por la unanimidad de los consejeros presentes, acordó: a) absolver a Canal 13 Spa del cargo formulado en su contra“, señala la resolución del Consejo Nacional de Televisión.