Hace casi cuatro años, Angie Alvarado se fue a vivir a Australia. La ex Pelotón actualmente reside en Sídney, donde vive con su novio, de quien se dijo que era un empresario y que la mantenía, algo que ella desmintió en el pódcast Cachai Australia. Un espacio, en el que también reveló que perdió un embarazo.

“Hace dos meses viví un momento súper doloroso en mi vida, mientras en Chile se hablaba tanta mierda, que fue como ‘qué ganas de salir a hablar y desmentir todo esto’. Pero soy una mina súper piola. Mi vida está acá. Lo que hablen allá o no… La gente habla porque tiene boca“, relató Angie al comienzo en el programa, refiriéndose a los dichos de Daniela Aránguiz.

Tras ello, Angie Alvarado reveló que perdió a su primer hijo. “Fue súper doloroso, porque yo estaba viviendo un muy duro acá. Perdí un bebé. Estaba embarazada, estábamos esperando a nuestro primer bebé. Y estábamos muy felices, muy emocionados. Y vamos al control de los dos meses y en mi bebé no estaba latiendo su corazón“, expuso.

Luego, agregó: “Fue súper duro, porque estay lejos de la familia. Porque no podía acudir rápido y decir ‘Mamá…’, no, no se puede. Fue todo rápido. Por más que te digan ‘no lo cuentes hasta los dos meses’, pero oye, si es mi felicidad, obvio que quiero compartirlo“.

“Y en ese momento no me importaba nada, ‘estamos muy felices’, ‘que hablen lo que quieran’, y pasa esto, y pasa un poco envuelto con toda esta mierda que estaba pasando en Chile. Y fue cómo, tenía dos opciones: olvidarme y apagar todo, o prender un live como las nuevas generaciones y aclarar y desmentir… No me interesa, no tenía cabeza”, añadió después.

“Estamos súper solos”

Más adelante, la hija de Anita Alvarado profundizó en cómo soportó ese complejo momento junto a su pareja. “Estábamos como pareja y como familia súper afectados. Y era como: ‘no tienen corazón’. Está bien, no lo sabían, pero no te metas con alguien que ni siquiera está acá (…) Hay momentos súper dolorosos. Estamos súper bien en estabilidad y seguridad, pero estamos súper solos“, sostuvo.

Finalmente, Angie Alvarado desclasificó cómo fue el momento en el que le contaron que su bebé estaba muerto. “Fue como ‘pucha, lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Tu bebé no es viable, así que ándate para la casa, a esperar la pérdida’. Y yo, con mi novio acá, ‘tradúceme, por favor, dime que no es lo que estoy pensando’, porque una agarra palabras. Fue súper difícil“, cerró.