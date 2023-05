“No tuve apoyo”: Claudia Conserva revela cuál fue la reacción de su familia cuando anunció que iba a grabar “Brava”

El jueves 11 de mayo se emitió el primer episodio de la docuserie Brava, en la que Claudia Conserva registró como ha sido su día a día en su tratamiento por el cáncer. Una producción transmitida por TVN, que rápidamente llamó la atención por lo fuerte y conmovedoras que son las imágenes.

Y a pesar de que durante todo su tratamiento y enfermedad, Claudia Conserva ha tenido el apoyo de su familia. Cuando ella decidió llevar a cabo este documental, su seres más cercanos se opusieron. Una reacción que ella entendió, pero que, sin embargo, igualmente decidió salir adelante con su producción.}

“Cuando les digo que iba a hacer Brava, no tuve apoyo. Lo discutimos muchas veces. Y finalmente les dije que me perdonaran, pero lo iba a hacer igual. Que trataría de evitar que salieran ellos, pero que nada me iba a detener en esta misión que me di“, reveló a LUN la conductora de TV.

“No había garantías de que sobreviviera”

Luego, la animadora y actriz agregó: “Los entiendo, no había garantías de que sobreviviera y les resultaba muy doloroso que yo les dejara el registro. Además, la intimidad es un tema que hemos tratado de cuidar mucho por la exposición de nuestro trabajo. Y Brava era justamente lo contrario: exponerlos, exponerme“.

Finalmente, tras meditarlo profundamente, Claudia Conserva decidió llevar a cabo esta docuserie que se transmite por Televisión Nacional. “Le di varias vueltas, pero siempre llegaba a la conclusión que la causa, este mensaje urgente (sobre detectarse precozmente el cáncer), valía la pena“, concluyó.

Sin olvidar, que en la entrevista con el medio, también expuso lo difícil que fue para sus seres queridos verla así. “El sufrimiento de mis hijos (tiene dos), marido y familia es lejos lo más duro. Nadie merece pasar por este dolor y tanta incertidumbre. Tenía que encontrar la forma de luchar y salvarme. Por ellos y por mí“, cerró.