Maitén Montenegro entregó emotivos detalles de su vida y carrera profesional: “No me pregunté nunca si es lo que quería hacer, tenía que subsistir”

Durante la noche de este sábado, se estrenó un nuevo capítulo de “Te paso a buscar”, espacio en el que Maitén Montenegro, reconocida cantante, bailarina y ex integrante del “Jappening con Ja”, entregó detalles de su vida.

Sus inicios artísticos

Ya sobre el Ford Falcon rojo, Maitén reflexionó sobre sus inicios artísticos. Según ella, nunca pensó que su futuro sería el espectáculo.

“Las circunstancias de vida un día me hicieron empezar a trabajar. ¿De qué estaba rodeada mi vida? De maquillaje y teatro. Lo lógico era intentarlo por ese lado, y es lo que hice. Entonces, no me pregunté nunca si es lo que quería hacer. Sabía que tenía que subsistir, y las herramientas inmediatas que tenía eran esas. Así empecé a actuar”, dijo.

Respecto a su vida familiar, Maitén habló sobre la distante relación con su padre (Raúl Montenegro). Al ser un reconocido actor, vivía de viaje en viaje, e incluso la showoman no supo nada de él en muchos años.

“Yo me desconecté bastante de mi padre en Venezuela, cuando ya rompimos el nexo, no supimos de él en varios años. Él dejó de escribir, y cuando escribía nunca ponía un remitente. Siempre que veo una carta sin remitente yo me cuestiono muchas cosas respecto a quién las escribe, y creo ver mucha información en ese simple hecho. Siempre recuerdo eso”, mencionó.

También, explicó que este hecho no la marcó de forma negativa en su vida. “Para mí él era un extraño. Estaba abandonada. Yo podría haberme convertido en una súper amargada por la vida, pero no, opté por la entretención, el humor”, añadió.

Leer también Pancho Saavedra adelanta conmovedora entrevista a Carlos Caszely en “Te paso a buscar”: “Entre llantos, risas y recuerdos” “No siento que se haya ido”: Marilú Cuevas recordó a su primer esposo en ‘Te paso a buscar’

Sin embargo, al hablar de su madre, la artista se mostró gran emoción, pues con ella tuvo una gran relación.

“Muy joven se fue mi madre. Ella justo se iba a vivir a Estados Unidos, había decidido acompañarnos, pero le dio un ataque cardiaco. Siempre yo lo describo como un frío, como cuando estás en la casa y se caen los muros y quedas al aire libre, sin ropa y desnudo. Fue muy fuerte. Pero a la vez sigue estando conmigo, todos los días hablo con ella. Cuando tengo que tomar decisiones, hacer un análisis de algo, pensar en algo profesional, estoy siempre pensando en ella, porque tenía sus juicios y opiniones constantes”, reveló.

Trabajar con Don Francisco

Asimismo, Maitén habló sobre cómo fue llegar a Estados Unidos a trabajar con Don Francisco.

“Ya habíamos trabajado tanto juntos a través del tiempo, así que él me conversa la posibilidad de que me vaya a Miami junto con la Cata y Jorge (sus hijos), a conocer a Miami y ver si nos gustaba el lugar, y si consideraría irme a trabajar al ‘Sábado gigante’ en Estados Unidos. Fue una tremenda sorpresa. Yo estaba en esos devenires que no sabía bien qué hacer después de cosas complejas, pero mi pena por no ver a mi hijo Max que vivía en Estados Unidos era muy fuerte. Entonces, eso fue el gancho que me hizo pensar. 16 años trabajé allí”, dijo.

En cuanto a su salida del programa, Montenegro lo relaciona a su desconexión con el rumbo que estaba tomando el proyecto y la televisión en general.

“Yo creo que es como esas parejas que se han querido mucho a través del tiempo y llega un momento en que ya no tienen la misma afinidad. Mi manera de ver, producir y desarrollar mi labor en el programa no era la misma que tenía la nueva gerencia del programa. Teníamos miradas diferentes, y como no logré armonizar con esta nueva mirada del programa, me salí, y me salí de la televisión además. Le dije a Mario ‘no te estoy dejando a ti, yo estoy dejando la televisión. Esa es la realidad’. No me gusta la forma nueva. Esta esencia tan llena de protocolo. Tanta biblia y protocolo, y poca capacidad de reacción”, dijo.

En esa misma línea, Maitén recordó con cariño a Mario Kreutzberger. “Jamás tuve una pelea con Mario. Si te encuentras con él, te va a hablar maravillas siempre de mí. Él es muy disciplinado. Cuando te da su confianza, es aplastante como te la entrega sin límites”, sostuvo.