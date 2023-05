“Le sale natural”: las reacciones que dejó la aparición de Pamela Díaz en Casado con Hijos

La reciente temporada de “Casado con Hijos” ha estado llena de múltiples sorpresas, pues ha contado con la participación de diversos rostros del espectáculo nacional, incluyendo a Pamela Díaz.

Y es que La Fiera se lució al interpretarse a ella misma en el reciente capítulo de este viernes.

Toda el momento ocurrió cuando la hija de la familia, Titi Larraín fue a buscar trabajo como asistente de Díaz, momento en el que intercambiaron diálogos.

“Quién te dijo que vinieras. Te dije que no te quería ver, que no me molestaras, que te quería lejos de mí. Te voy a tirar a los perros, te lo juro”, dijo al entrar en escena Pamela mientras hablaba por celular, para luego dejar la llamada y aclararle a Titi que “Perdón, era mi abuela”.

Ahí conversó con Larraín: “Mira, estoy buscando una asistente, te juro que yo soy súper relajada, que no molesto a nadie, soy súper educada”.

Al final, Pamela decidió darle una oportunidad a Titi y le pidió que comprara unos pasajes de Santiago a Los Ángeles, sin embargo, Titi no entendió y compró pasajes de bus al sur del país, cuando Díaz en realidad quería ir a Estados Unidos.

“Retírate. Ándate, ¿cómo hiciste eso?, si te dije Los Ángeles, California, no al sur de Chile. ¿Te puedes retirar de verdad? Esta es más hueona que yo”, dijo Díaz.

Las reacciones de la aparición de Pamela Díaz

Como era de esperar, la participación de Pamela Díaz en la serie de Mega desató una serie de reacciones en Twitter.

¿Qué si estoy viendo casado con hijos solo porque saldrá la Pamela Diaz? Claro que si. #casadoconhijos — cata. (@catafeelings) May 13, 2023

en fin, amé la participación de Pame 🫶🏻#casadoconhijos — cata. (@catafeelings) May 13, 2023

La Pamela Díaz no necesita actuar xq le sale natural 😂😂 #casadoconhijos — Javier Zapata Zapata (@javierzapata15) May 13, 2023

Hasta siendo pesá la Pamela Díaz es chistosa xdd #casadoconhijos — Vale (@soylavalep) May 13, 2023