“Estoy lista y dispuesta para casarme”: Sabrina Sosa revela que quiere contraer matrimonio

Recientemente, Sabrina Sosa fue parte del panel en Sígueme y te sigo. En el programa de farándula de TV+, la modelo y bailarina argentina aclaró y entregó detalles de su vida amorosa. Y es que, últimamente, ella ha sido vinculada al periodista Roberto Cox, aunque ambos han negado tener una relación.

Sin embargo, en el espacio conducido por Francisco Kaminski, Sabrina confirmó que está muy interesada en contraer matrimonio.

“Yo no tengo novio, pero de que me quiero casar, me quiero casar. Nunca me casé, me quiero casar por primera vez en mi vida (…) Cuando encuentre a mi príncipe azul”, afirmó la modelo argentina. Y luego señaló que quiere llegar a su boda vestida “de blanco, crema, de lo que sea, pero sí, vestido de novia. Pero no sé si con fiesta“.

“Me encantaría que fuera en un jardín, en una viña, de día, y poquita gente. Los voy a invitar, van a estar entre los invitados“, añadió.

“Me estoy guardando hace rato”

Más adelante, ante la duda de los presentes y los comentarios que la vinculaban con Roberto Cox, ella aseguró que “todavía no tengo ni el novio, chicos, pero yo no pierdo las esperanzas. No sé, si me estás viendo del otro lado, amor de mi vida, jajajá. ¿Dónde estás? Yo estoy lista y dispuesta para casarme con vos“.

“Uno tiene que pedirle al universo, jajajá, y el universo te manda. De acá saca el diario titulares todos los días. No va dirigido a nadie, aclaro, no lo pongan como titular mañana“, complementó.

Finalmente, tras aclara que tanto ella como Roberto Cox están solteros, Sabrina Sosa expresó que “estoy esperando al amor de mi vida, pero para que alguien sea el amor de mi vida tiene que pedirme pololeo, no sé. Yo me estoy guardando hace rato“.