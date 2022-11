Savka Pollak revela que su expareja le adeuda 100 millones en pensión de alimentos: “Me da vergüenza decirlo”

Uno de los temas de los que más se ha conversado en el último tiempo, ha sido el de la pensión alimenticia que adeudan muchos padres. Según datos del año 2020 del Poder Judicial, el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos, no paga la pensión fijada. A su vez, esto significa que 70 mil niños, niñas y jóvenes, no reciben lo que les corresponde por ley.

Incluso, han aparecido casos en el espectáculo y en la política de padres que están al debe con su pensión alimenticia. Está el caso de Pamela Díaz, quien demandó a los papás de sus hijos, luego de que ellos no pagaron lo correspondiente. O también, está el caso del expresidenciable Franco Parisi, con un orden de arraigo en contra por no pagar la pensión de sus hijos.

Precisamente, a causa de esta situación, el 18 de noviembre se comenzará a implementar el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.

La situación de Savka Pollak

Otra que recientemente quiso hablar sobre la pensión de alimentos que adeuda el padre de dos de sus hijos, fue Savka Pollak. En conversación con Mariela Sotomayor en el programa Santa Moda del Canal Vive, la expanelista de SQP contó lo que mal que lo ha pasado producto de la falta de compromiso del papá de sus retoños.

“Me da vergüenza decirlo, pero me debe más de 100 millones de pesos“, comentó la también excandidata a diputada. Todo de esto, a la vez que señalaba lo difícil que ha sido para ella salir adelante con su tres hijos, luego de que, al momento de su quiebre matrimonial, ya no seguía en la televisión, a raíz de que la había dejado para dedicarse a su familia.

En la misma línea, Savka Pollak igualmente dio detalles de por qué terminó con su expareja y padre de sus dos últimos hijos. “Él se enamoró de otra y se fue (…)esto reabre heridas de infancia, yo también fui una hija abandonada“, dijo la periodista, según el adelanto del episodio que se estrenará el lunes a las 23 horas, acorde a lo consignado por La Hora.