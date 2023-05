Usted no me va a convencer a mí”: Neme protagoniza acalorada confrontación con abogado de toma VIP

Un complejo momento se vio este miércoles 10 de mayo en Mucho Gusto, a raíz de la toma VIP ubicada en la comuna de Constitución, en la región del Maule. Esto, producto del tenso debate que hubo entre José Antonio Neme y el abogado de estos inmuebles lujosos que desde el martes empezaron a ser demolidos.

El ambiente se tensó, cuando el abogado Alonso Basualto pidió que dejará de tratar de “toma” a estas viviendas frente al mar. “Cámbienme el rótulo (…) En el sentido de ‘ocupación’, puede ser. Pero, ¿Por qué toma? Eso usted tiene claro, importa una calificación o una precalificación“, afirmó.

Sin embargo, Neme opinaba distinto. “Porque es una toma (…) Yo no estoy de acuerdo. Cuando un grupo de personas de escasos recursos se toman un terreno es una ‘toma’, y cuando otro grupo realiza grandes construcciones, muy bonitas, arquitectónicamente y estéticamente preciosas, no es una toma, es una ‘ocupación’. Discúlpeme, es una toma“, respondió.

“Tenemos una diferencia”

Pero, el abogado insistió: “No, no es una toma. Categóricamente, no es una toma“. Ante lo que Neme le hizo una pregunta. “Bueno, tenemos una diferencia. ¿Están inscritas esas casas?“, consultó. “No, las casas no tienen por qué estar inscritas. Permítame terminar“, contestó el representante de la toma VIP.

Frente a esto, Neme le hizo una aclaración al abogado. “Yo no estoy de acuerdo con usted, usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Usted no me va a convencer a mí y yo no lo voy a convencer a usted. Así que para qué vamos a seguir conversando de ese punto“, sostuvo.

“No pretendo convencerlo. Yo quiero hacer aclaración que la precalificación de toma, descalifica“, replicó Basualto. Y Neme reiteró su cuestionamiento: “Yo quiero saber si están inscritas en el Conservador de Bienes de Raíces, quiero saber si tienen escritura, rol, todas esas cosas. Porque si tienen todas esas cosas, le doy el punto“.

Finalmente, el abogado de la Toma VIP señaló que “no necesito que me dé el punto. Necesito aclarar que no es una toma, primero. Y en segundo lugar, esta observación suya de que ‘misteriosamente se queman hoy día’ es una descalificación abierta. Usted no tiene antecedentes, usted no sabe“.