“Le vives echando alcohol a tu cuerpo”: Kathy Orellana responde a seguidora en post sobre su hijo

Este fin de semana, Katherine Orellana volvió a sacar una nueva canción tras mucho tiempo. Sin ti no quiero nada, se llama el tema, en el cual colabora con Flow Fabela. Un regreso de la exRojo a la música, que se le dedicó a su hijo, a quien no lo ve hace varios meses, producto de su alcoholismo.

“Muy contenta, feliz, agradecida de papito Dios. La verdad es que no pensé que iba a ser tan pronto que haya salido ya en todas las plataformas. El video también lo pueden ver en YouTube, chiquillos, que lo busquen Sin ti no quiero nada“, dijo Kathy Orellana en un video al anunciar su nueva canción.

“Para ti, hijo mío. Facundo tú eres mi motor“, añadió después, para dejar claro quien la ha inspirado a salir adelante.

Discutió en Instagram a raíz de su maternidad

Más adelante, Katherine Orellana subió en Instagram un video con varias imágenes de ella junto a su hijo. “Mi motor. Mi inspiración. Mi Facundo, mi hijo“, escribió. Sin embargo, poco tiempo después, apareció una seguidora que hizo comentario criticándola por su alcoholismo, a pesar de que Kathy está hoy en un centro de rehabilitación.

“Se nota que es tu motor, por eso le vives echando alcohol a tu cuerpo. Eres un chiste Kathy Orellana, de verdad, no sé como no tienes vergüenza. Aterriza, mujer. La vida no es las redes sociales. La vida es lo que te haces día a día. Trabaja y gánate la vida con ganas de compartir con él que dices que es tu motor“, comentó la internauta.

La réplica de la cantante a su seguidora

No obstante, Kathy Orellana no se quedó callada. “Considero un chiste la facilidad que opinas con tanto conocimiento de mi vida. Me imagino que estabas ahí cuando estuve mal o cuando no podía levantarme. O mejor, cuando tuve que entender que las opiniones como la suya me han dado el crecimiento de jamás, jamás ser como usted”, le respondió.

“Ojalá no seas mamá. Porque créeme, con el nivel de inteligencia emocional que reacciona, dudo mucho que puedas criar con amor, amor al prójimo. Ya que, cuando uno se ama tiene amor al prójimo“, complementó.

Finalmente, Katherine Orellana le señaló que “ojalá que cuando su hijo o hija se equivoque, no tengas un comentario tan destructor ni ofensivo. Sino que hables con el deseo de superación y el jamás bajar los brazos ante cualquier adversidad y que la mejor manera de aceptar las cosas y salir adelante, sin recriminación y con mucho amor“.