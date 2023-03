Katherine Orellana reapareció después de varios meses, para dar a conocer su presente tras su internación en el centro de rehabilitación de la fundación Creeré Chile. La cantante y exparticipante de Rojo, entregó en Sígueme y te sigo detalles de cómo fue su llegada a esta comunidad terapéutica, donde ha tratado su alcoholismo.

“La verdad es que ha sido un proceso muy lindo. Un proceso en el que me estoy reencontrando conmigo. Conociéndome también. La decisión cuando la tomé, fue muy… Nunca pensé que la iba a tomar, porque la última vez que estuvimos conversando me recuerdo bien que yo no quería nada con nadie“, dijo Kathy Orellana.

“Estaba enojada con la vida. Estaba enojada conmigo. Estaba enojada con las circunstancias. Estaba con mucha pena“, añadió después.

Estaba ebria cuando la llamó la fundación

Tras ello, contó en que´momento acordó su llegada a la fundación. “Yo me acuerdo que contesté y estaba ebria. Y le digo, ‘es que estoy ebria’. Me dijeron, ‘no importa, te vamos a buscar’, porque también Creeré Chile tiene un equipo de rescate. Donde van, a donde sea. A buscar a la persona, no importa la circunstancia en que esté“, expuso.

Más adelante, en otro momento de la conversación con el panel del programa de TV, la cantante afirmó que “a mí me enamoró porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional. Y el conductual es el cambio de la conducta“, afirmó.

“Yo llegué ebria al centro y me contuvieron inmediatamente. Me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon (…) Nadie me juzgó, nadie me criticó (…) El primer día me desmayé como dos veces. El segundo día, ya no me desmayaba tanto. El tercer día, ya estaba tiritona. Cuarto día, me ayudaban a tomar el té porque me tiritaba todo“, complementó después.

“Será para el resto de mi vida”

Sin embargo, en otra instancia del programa, la exparticipante de Rojo, también reveló que “voy a ser alcohólica toda mi vida“. E incluso después agregó que: “No voy a estar capacitada nunca para controlarlo. Será para el resto de mi vida“.

Finalmente, Kathy Orellana señaló que su pareja “ha sido parte fundamental del proceso. Igual que mi hijo. No lo veo (por decisión del tribunal, hace más de un año), pero es mi motor de lucha”