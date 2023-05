El duro momento de Mane Swett: aseguran que padre de su hijo no se lo devolvería hace meses

Mane Swett no estaría pasando por un buen momento. Esto debido a la distancia que tiene con su pequeño hijo.

Una lejanía que no fue planeada, ya que según contaron en sitios como Página 7 se debería a que el padre no querría devolvérselo.

Esto luego de que el niño viajara a Estados Unidos a encontrarse con su progenitor y pasar las fiestas con él en diciembre del año pasado, travesía de la que no regresó más.

“El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él”, dijeron.

Mane Swett y su gran pena

De hecho, en su cuenta de Instagram, la rubia ha posteado, efectivamente esta cuenta de cuántos días lleva sin su retoño.

En uno de sus últimos posteos, por ejemplo, que fue para su cumpleaños, y donde hasta Julián Elfenbein le comentó, señaló que llevaba ciento once días sin su “gatito”, como cariñosamente la dice.

En tanto, en una publicación anterior, compartió una fotografía junto a su pequeño, donde puso “señales de vida”.

De esta forma, Mane Swett enfrentaría un complejo momento con su hijo, justo en días donde además se encuentra con harto trabajo, promocionando la nueva y esperada teleserie de Chilevisión.