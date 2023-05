Chris Pratt subió una foto de su pie y podólogo le entregó particular diagnóstico

Chris Pratt, a modo de broma, subió una foto de la uña del dedo meñique de su pie a sus redes sociales. El post rápidamente se llenó de comentarios de sus fans, que se mostraron preocupados por su salud por el mal estado en el que se ve su uña. Pero para su suerte, un doctor vio su post y rápidamente le entregó un diagnóstico.

El Dr. Brad Schaeffer, un experto en pies y cirujano podólogo, comentó que el actor padece de una infección fúngica común. El Dr. Schaeffer ha aparecido en el programa de TLC My Feet Are Killing Me, por lo que es un experto reconocido en su campo.

La afección que sufre Pratt es bastante común en personas que usan zapatos cerrados durante largos períodos de tiempo; como atletas, militares, personas mayores y personas con enfermedades que debilitan el sistema inmunológico.

Según el Dr. Schaeffer, la infección de Chris Pratt no es demasiado grave y podría ser tratada fácil y rápidamente. El tratamiento depende del grado de infección, pero en algunos casos se puede requerir la eliminación de la uña infectada.

La infección fúngica común de las uñas de los pies, conocida como Tinea Unguium o onicomicosis, es una afección que afecta a una de cada diez personas. Además de engrosar y deformar las uñas, también puede hacer que se separen del lecho ungueal y cambiar de color. Aunque la infección no es peligrosa para la vida, puede ser incómoda y antiestética.

El doctor incluso le ofreció a la estrella de Guardianes de la Galaxia sus servicios, comentando en su post: “Si quieres que te quiten esa uña, me encantaría ayudarte”.