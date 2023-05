“Me dijo ‘a esto se lo gano’”: Marcelo Comparini y el cáncer de su amiga Claudia Conserva

Marcelo Comparini fue el protagonista del más reciente episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el exconductor de Plaza Italia, habló de su amistad con Claudia Conserva, además de que se refirió al cáncer que padece la animadora de TV+.

Acerca de los inicios de su amistad con Claudia Conserva, Marcelo Comparini señaló que “habrá llegado de 16 años. O sea, de colegio. Al animar Extra Jóvenes la cuidamos mucho (…) Yo debo haber tenido 25 (años). Debemos tener como ocho, nueve años diferencia. Así que nada, era… Como un tío, como protector“.

“Y me acuerdo de que con el director, el pelao Lira, nosotros por mucho tiempo al principio nos preocupábamos de que ella no tuviera grandes responsabilidades. Porque era de una espontaneidad. Una belleza. Entonces queríamos que lo pasara bien, que se entretuviera“, añadió.

Tras ello, se refirió al duo que hizo ella con el difunto Felipe Camiroaga en Extra Jóvenes. “Era el partner ideal, porque lo único que hacía era echar la talla, qué sé yo. Pero si había que presentar algo que tenía un texto largo, decíamos al principio: ‘Felipe, tú hazte cargo’. Pero ella, al poco rato, nos dimos cuenta de que era capaz de hacer cualquier cosa. Que podía emocionarse”, afirmó.

Claudia Conserva y su visita a adolescentes privados de libertad

Más adelante, Comparini recordó la vez que visitó con ella a adolescentes privados de libertad. “Yo me acuerdo de que su capacidad para empatizar con lo que estaba pasando, era fantástica. Una vez fuimos invitados a una cárcel de menores, porque habíamos hecho una campaña para regalarles libros. A la gente del público le dijimos ‘mándenos libros que vamos a llevar’“.

Luego, agregó: “Y nos llegaron muchos más de los que imaginábamos. Era un cajón, una camioneta llena de libros. Y los fuimos a entregar y eso lo grabamos. Y ella, impecable, porque había como una comitiva de estos jóvenes que estaban privados de libertad. Se habían peinado, no querían más de que fuera Claudia Conserva a entregarle los libros, y ella los saludó, los abrazó y se portó increíble“.

“Nos subimos a la van, ya no estábamos grabando. Íbamos saliendo y se pone a llorar. Yo que soy frío, como el hielo, me sorprendí. Porque ahí descubrí que hay gente que de verdad tiene emociones, no como yo. Entonces, mucha sensibilidad. Eso se traspasaba, la gente lo captaba”, complementó para dar para cerrada la anécdota.

Minutos después, Comparini profundizó en su amistad con Claudia Conserva. “Nos hicimos muy amigos. Nos veíamos muy seguido después de que se fue a Canal 13 (…) Almorzábamos una vez a la semana. Una vez al mes. Después el tiempo, los hijos, nos fueron distanciando. Pero son de esas amistades (…) en que puede pasar un año, dos años y te lo encuentras, y empiezas a conversar como si estuviera ayer“, sostuvo.

El cáncer de Claudia Conserva

Posteriormente, el exconductor de Plaza Italia comentó cómo el momento en que supo que Claudia Conserva tenía cáncer. “Cuando recién ella comunicó esto, de que tenía cáncer. Para mí fue un golpe gigante, al segundo la estaba llamando. Me imagino que estaba todo el planeta llamándola. Así que no me pescó mucho al principio“, expuso.

“Pero después por WhatsApp, dijo ‘no quiero ver nadie, porque con esto es muy importante que yo no me contagie de nada, el covid’. Así que fue solo mensajes de texto por un rato. Y después la fui a ver en plena etapa… Todas las cosas que ocurren, cuando una esta quimio y esas cosas. Se quedó sin pelo, un poco más hinchada”, adicionó.

Finalmente, Marcelo Comparini expresó que “la Claudia, una de las cosas que le encuentro más fantástico, es su fuerza. Su fuerza como mujer. ‘Esto me lo propongo, esto lo voy a hacer’ (…) Yo me acuerdo de que me dijo ‘a esto se lo gano’ (…) Entiendo que van bien la cosa“.