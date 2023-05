¿La confirmación que hacía falta? Captan a Bad Bunny y Kendall Jenner bailando muy juntitos en la Met Gala

Pese a que a varios les ha costado aceptarlo, finalmente es hora de aceptar que Kendall Jenner y Bad Bunny están saliendo. Aunque las estrellas llegaron a la Met Gala por separado, las fotos dentro del evento muestran a la pareja sonriendo y teniendo un buen rato.

Y más tarde, esa noche, los dos fueron vistos saliendo del Ritz-Carlton y dirigiéndose a una fiesta juntos, por lo que es bastante difícil ignorar que son pareja.

Pero eso no es todo, ya que el Conejo Malo bailó bastante cerca de la modelo durante la fiesta, mientras que ella tenía su brazo alrededor de su cuello.

Bad Bunny & Kendall Jenner last night at after party. #MetGalapic.twitter.com/vEFpDxXuny

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 2, 2023