De rojo y mostrando pierna: El jugadísimo look de Pedro Pascal en la Met Gala 2023

Pedro Pascal dejó la grande con su look en la Met Gala 2023, al aparecer nada menos que usando unos bermudas.

El actor arribó a la esperada alfombra fashionista muy rápido, y solo se le alcanzó a ver el atuendo de color rojo y una pierna, que quedaba al aire.

El video, donde apenas se daba un vistazo a lo que sería su paso por el festejo más esperado del primer lunes de Mayo, generó cientos de reacciones.

De hecho, su nombre se convirtió de inmediato en uno de los más comentados de una noche donde se homenajeó con todo al fallecido Karl Lagerfeld.

Pedro Pascal y su look en la Met Gala 2023

Así, el chileno apareció con un abrigo rojo, camisa en el mismo tono y un short, corbata y largas botas negras, tipo combat boots. Todo de Valentino.

Un outfit con el que causó locura en Twitter, donde varios empezaron a elogiar su elección para el festejo.

¿Y él? La estrella de The Last of Us se vio caminando de lo más relajado, posando para las cámaras mientras disfrutaba del momento.

Genteeee o pedro pascal OMG

Eu to amando esse met gala real pic.twitter.com/ebeFhevobQ — madu (@maahwhx) May 2, 2023

Yo si ando amando a Pedro Pascal en Valentino FW23. Me vale que no se entienda el take en el theme JAJA pero es que se ve wowsa. #MetGala pic.twitter.com/qMEIOQ9CB3 — David Mate (@DavidEMateD) May 2, 2023

Es que justo antes se había dado un gran debate respecto a lo “fome” de los otros invitados masculinos, que no salían del smoking.

De esta forma, Pedro Pascal se lució en una noche donde la mayoría de las figuras optó por atuendos en blanco y negro para la Met Gala 2023.