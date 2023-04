Paulina de Allende-Salazar deslizó que su celular habría sido intervenido: “Ando como narcotraficante”

Fue despedida de Mega y, desde allí, Paulina de Allende-Salazar habría tenido varios problemas. Específicamente con su celular.

Así lo relató la misma periodista en una charla en la Universidad Diego Portales, instancia donde habló de su salida de Mega y el problema que tuvo con Carabineros.

Esto luego de que, en medio del reporteo que realizaba por la muerte del suboficial Daniel Palma, llamara “paco” al funcionario, lo que generó la indignación de la institución.

El hecho le costó su trabajo en el Mucho Gusto, y también le trajo más conflictos, que desclasificó frente a los asistentes a su exposición, sin problemas.

Paulina de Allende-Salazar y sus conflictos con WhatsApp

La reportera comenzó su diálogo comentando que, tras la situación, “en algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo… qué he intentado mucho entrar a mis WhatsApp”, sin poder confirmar su identidad en la aplicación de mensajería.

Un momento que la hizo pensar que podía ser víctima de una estafa, pero que posteriormente descartó, dejando entrever que su aparato podría haber sido intervenido.

Paulina de Allende-Salazar luego de su despido se convirtió en víctima y ahora relata como intervinieron su telefono estilo KGB, todo frente a alumnos de la UDP., pronto vendrá su viaje por Europa o el Sudeste Asiático estilo Mirna Schindler. pic.twitter.com/hasOCM17kD — Pablo (@JPabloReisch) April 26, 2023

“Nadie le había pedido plata a nadie. Nada. Lo concreto es que me quedé sin mi red de apoyo cercana, actualmente el WhatsApp es como una continuación de nuestros dedos. Cortaron eso por muchos, muchos días. No pude hablar con mis redes de apoyo”, señaló.

Finalmente, Paulina de Allende-Salazar expresó que “se generaron algunas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más, así que ahora ando como narcotraficante… con dos teléfonos”, cerrando así su participación.