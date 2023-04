Tras ola de denuncias por decir “paco”: Despiden a Paulina de Allende-Salazar de Mega

La información fue dada primero por El Filtrador: Paulina de Allende había sido desvinculada de Mega luego de decir “paco” en medio de la ola de despachos que se realizaban por la muerte del cabo primero Daniel Palma.

El lapsus salió caro. Y la periodista fue despedida de la señal, tal como confirmó ADN. Y luego, fue reafirmado por Mega en un escueto comunicado.

Paulina de Allende trató de paco al carabinero fallecido. Debe ser despedida @Mega pic.twitter.com/C3AvsOMlAH — D я e SS 🔥 (@DRESTRUM__Pl) April 6, 2023

“Megamedia ha decidido prescindir de los servicios de la periodista”, indicaron. Y señalaron que “la actuación de la señora De Allende-Salazar transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas”.

“La responsabilidad de Megamedia como medio de comunicación nos obliga a mantener un respeto irrestricto por las personas e instituciones públicas”, añadieron.

Comunicado oficial de Megamedia pic.twitter.com/Ovcs9OGkHX — Mega (@Mega) April 6, 2023

El error de Paulina de Allende-Salazar

Pero, ¿qué fue lo que pasó con la reportera? Resulta que estaba en la calle esperando un punto de prensa, cuando el General Álex Chaván la vetó.

“Primero que todo, quiero decir que si aquí está presente la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá”, dijo.

🔴 AHORA | General Alex Chaván: "Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como 'paco', no vamos a dar ninguna declaración" 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/CI0AHMhS6k — CNN Chile (@CNNChile) April 6, 2023

Ante esto, la comunicadora manifestó que “cometí un error no por carga, porque veníamos rápido a toda velocidad, se me salió y corregí al tiro. Mi más sentido pésame, aquí desde la mañana hemos estado informando, Chile no puede seguir así, se necesita mejorar las condiciones, todo nuestro respeto —como siempre— a Carabineros de Chile”.

Sin embargo, en redes sociales las denuncias se multiplicaron. Y, Paulina de Allende-Salazar terminó batiendo un récord, al acumular más de 2 mil denuncias ante el CNTV en un solo día.