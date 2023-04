“Es una vergüenza y una frescura”: el reclamo de Federico Sánchez por altos cobros en estacionamientos

Un sentido y potente alegato realizó Federico Sánchez a través de un video en su cuenta en Instagram, al darse cuenta de que a su chofer le cobraron más de mil pesos por solo irlos a buscar a un estacionamiento. El conductor de Atlas de Chile no pudo ocultar su molestia y enojo ante lo que consideró algo “inaceptable”.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el arquitecto y rostro de TVN, expuso la situación que tuvo que enfrentar luego de regresar a Santiago tras haber estado grabando en el norte del país. Con una cámara y su elocuente manera de comunicarse, Federico Sánchez dio a conocer sus quejas contra un estacionamiento en Las Condes.

“¿Estay grabando? Ya, a mí esto no me gusta hacerlo. Pero me parece inaceptable. Nosotros venimos llegando de grabar desde el norte. Nos pasó a buscar efectivamente un móvil, que ahí está (lo muestra), ahí está el conductor (lo muestra)”, dijo al comienzo.}

“Realmente una vergüenza”

Enseguida, el exconductor de City Tour agregó: “Él entró al estacionamiento de la Plaza Perú a buscarnos. Entró. Se debe haber demorado cuatro minutos cuando mucho. Queríamos salir y nos querían hacer pagar alrededor de 2.000 pesos. Mira, 1.350 pesos. Qué increíble“.

“Realmente una vergüenza. En la Plaza Perú. En el estacionamiento de la Plaza Perú de Isidora Goyenechea“, añadió después el actual rostro de Televisión Nacional.

Finalmente, acerca de este cobro de 1.350 pesos que tuvo que pagar tras que el chofer lo pasara a buscar, Federico Sánchez, encontrándose visiblemente molestó, señaló que “es una vergüenza y una frescura. Lo encuentro inaceptable. Porque él está trabajando. Entró a buscar unos pasajeros. Así estamos. Lamentablemente. Increíble“.