"Tía Pucherito" recordó el fallecimiento de su hija tras sufrir accidente casero: "Golpeó un plato de sopa caliente..."

María Pastora Campos fue un personaje emblemático de la televisión, todo esto por su reconocido papel de “Tía Pucherito” en Los Bochincheros.

Si bien Campos lleva tiempo lejos de la TV, fue en un nuevo episodio de La Divina Comida, en el que desclasificó un trágico episodio en su vida: la muerte de su hija.

“En Uruguay nació mi primera hija. Ella ya no está con nosotros”, comenzó diciendo.

“Cuando llegamos a Santiago, María Antonieta tenía un año, estaba sanita. Fue un accidente muy estúpido. Ella golpeó un plato de una sopa caliente, y se quemó la parte interna de la mano”, agregó Campos.

A raíz de este momento, la hija de la “Tía Pucherito” murió tres días después, tras sufrir septicemia.

“La llevamos al doctor, y nos dijo que le pusiéramos una pomada, y una gaza, pero en la noche le subía la fiebre (…) a la noche siguiente ya estaba fallecida”, dijo.

A partir de la situación, María Pastora decidió que no volvería a ir a un cementerio. “Fue tan terrible, que yo no volví nunca más al cementerio, en todos esos años. Es primera vez que no lloro y que estoy en paz con eso”, añadió.

“Ya no sufro. Voy tranquila, le hablo, le llevo flores. Ella está siempre conmigo”, sentenció.