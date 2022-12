“No nos despedimos”: Catalina Guerra recuerda la trágica muerte de su esposo Ricardo Larenas

Durante la noche del domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Todo por Ti, que tuvo como protagonistas a dos emblemáticas actrices: Gloria Münchmeyer y su hija Catalina Guerra.

Ambas compartieron con Cecilia Bolocco el detalle de sus respectivas carreras, los papeles más recordados en teleseries y el rol en sus vidas que tuvo Jorge Guerra, el actor que acompañó a todo un país con Pin Pon.

La fama de sus padres influyó en las decisiones profesionales de la actriz. “Sentía que tenía un peso muy grande y quería tener la libertad de estudiar en un lugar donde nadie me conociera, porque el tiempo donde uno se educa es todo el espacio que tiene para equivocarse”, dijo, en alusión a su educación en Argentina.

Un duelo de siete años

En medio de la conversación, Catalina Guerra revivió un episodio muy delicado. Cuando ella tenía 21 años, su esposo falleció en un accidente automovilístico, camino a Farellones. Se trata de Ricardo Larenas, conocido productor de teleseries de la ex estación católica.

“No nos despedimos. Es lo más fuerte y traumático que me ha pasado. Uno siente que a esa edad no le puede pasar algo así, es demasiado raro”, expresó Catalina. En ese entonces, tenía una hija de cinco meses.

La figura de su madre fue clave en el proceso. “Estuve por lo menos siete años en duelo. Mi mamá dice que nunca me había visto tan chica como en ese minuto. Me agarró, me sostuvo y nos fuimos a caminar. Ella fue muy importante en ese momento, estuvo conmigo como en todos los momentos importantes”, afirmó la actriz.

“Yo me sumé al dolor”, complementó Gloria Münchmeyer. “Nunca le dije que no llorara. Al revés, fue apretarla y que llore y llore. Fuimos a caminar, la hice respirar y sintiendo el mismo dolor de ella. Ella se convirtió en una cosa chiquitita en un rincón de la casa, me miraba para arriba y me decía ‘ayúdame’“.

La escena clave

Uno de los roles más importantes de Catalina Guerra fue en la exitosa teleserie Amor a Domicilio, cuyo final se recuerda hasta la actualidad. Su personaje, Fernanda, debe enfrentar la agonía de Matías, papel que interpretó Guido Vecchiola. El joven sufría de leucemia, enfermedad que le causó la muerte en el epílogo de la ficción.

“Me acuerdo que cuando hice esa escena, me dije ‘tengo que conectarme con mi dolor. Tengo que reemplazar esta situación que estoy viviendo en la ficción, la voy a adoptar y voy a poder despedirme de Ricardo a través de este momento‘”, reveló sobre la escena.

Finalmente, en la tradicional carta que la hija lee a su madre en el programa, Catalina le escribió a Gloria: “Te conozco más que a nadie en el mundo, somos capaces de leernos la mente, sabemos lo que estamos pensando casi sin mirarnos. Me sorprende tu arrojo y valentía, saliste de todos los sistemas para encontrar el tuyo. Admiro tu fuerza, tu talento y tu belleza. Por todo esto y mucho más, quiero seguir celebrando la vida al lado tuyo“.