Nico Yunge reaparece en redes tras sensible pérdida familiar: "Necesitaba sanar..."

Hace un tiempo, Nico Yunge confirmó el lamentable fallecimiento de su hermana menor, Rosario.

“Gracias a la tecnología hoy pude ser parte de la ceremonia y entierro pero duele en lo más profundo de mi corazón, no haber podido estar personalmente para decir el último adiós, hasta que nos encontramos nuevamente”, dijo en esa oportunidad.

“Necesitaba sanar”

“Sé que no subo nada hace mucho tiempo pero necesitaba sanar y tener mi duelo tranquilo”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram adjuntando una serie de fotografías de él.

“Les doy las gracias como siempre a la gente que por interno siempre me apoya y más que a nadie a mi familia por nunca dejarme solo. Mi mamá es la mujer más increíble del mundo y ha sido mi roca durante años”, dijo.

“Empezaré nuevas cosas, empecé nuevos caminos en privado y estoy mejor que nunca. Cuando menos los esperen seguirán viendo más de mí”, sentenció Nico Yunge en la publicación.

Cabe recordar que el exchico reality, vive en Inglaterra, en estado de refugiado por derechos humanos tras presentar una serie de exámenes y denuncias que demostraron las amenazas de muerte y constante hostigamiento en su contra.

“Pedir asilo en otro país no es fácil. Fueron meses, viví en hogares de extranjeros que estaban pidiendo asilo. Cuando subí videos pidiendo plata, fue por un proceso que yo decidí pasar, nadie más. Estaba luchando por mi derechos, para que me respetaran, para que fuera tratado como un ser humano, algo que no ha ocurrido en toda mi vida. Yo he sufrido bullying, creo que desde entré a pre kinder. He sido tratado de ‘maraco’, gordo, creo que toda mi vida” consignó en su momento.