Excarabinera la rompe vendiendo contenido erótico: “A veces sola, a veces acompañada”

Llevaba siete años en la institución. Sin embargo, la excarabinera Victoria de los Ángeles decidió pedir su baja voluntaria como funcionaria.

Es que la joven quiso probar estudiando una carrera universitaria. Y, para financiarla, se le ocurrió vender contenido erótico en una plataforma para adultos.

“Estoy muy orgullosa de decir que fui Carabinero y además me fue bien… alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo”, contó la oriunda de Temuco en una entrevista con el sitio Nosotras13.

Y agregó sobre su salto a Arsmate que “me preguntaban harto por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron… dije ‘ya, lo voy a hacer'”.

De excarabinera a influencer erótica

Así, bajo el nombre de Victoria Monss, la ahora estudiante de obstetricia empezó su emprendimiento, donde comercializa sus registros sensuales.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien…”, reveló.

Y añadió que “muchas mujeres me han preguntado cómo hacer para no sentir vergüenza y comenzar con el tema del contenido… es dinero rápido, pero no es fácil, sino lo harían todos”.

“Hay que tener actitud para pararse frente a las personas y decir ‘si, yo lo hago y me dedico a esto y no acepto críticas, no me importa lo que diga la gente’. Siempre con la frente en alto, no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo ningún delito ni haciendo daño a nadie”, cerró la excarabinera, muy orgullosa de su exitosa pyme.