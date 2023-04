“A mí me hubiera encantado ser exiliado político”: Jordi Castell insiste en sus dichos sobre la dictadura

Fue hace unas semanas, que cuando Jordi Castell hablaba de lo mucho que le gusta Pedro Pascal, se mandó un comentario que provocó que lo criticaran fuertemente en las redes sociales. El fotógrafo se refirió a los exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet, y recientemente en Podemos Hablar insistió en ello.

Así, acerca de Pedro Pascal, Castell dijo entonces que “él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado. Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”.

“A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…“, añadió.

Reafirmó sus dichos en Podemos Hablar

Y recientemente, en el programa de CHV, conducido por Jean Philippe Cretton, Jordi Castell insistió en sus dichos al respecto. “Me hubiera encantado ser exiliado político, crecí en un país con una dictadura horrorosa“, sostuvo en un adelanto del episodio de este viernes 21 de abril.

“Esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían. Nos escondían que había desaparecidos, los asesinatos. Y yo soy lo menos de derecha que puede existir”, complementó.

Finalmente, Jordi Castell señaló en Podemos Hablar que “una exiliada fue presidenta de la república y yo la voté en sus dos periodos. Entonces que me denuncien por facho es un poco irrisorio, porque jamás he votado por algo de derecha. No voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo“.