Marcianeke y la polémica de Cris MJ portando un arma: “Últimamente ya nadie habla”

Marcianeke dio una larga entrevista en La Tercera, donde abordó complejos pasajes de su vida, además de nuevas polémicas en la música urbana.

Por ejemplo, el artista se refirió a lo ocurrido hace algunos días con Cris MJ, quien mostró un arma mientras hacía un live desde sus redes.

Hasta 10 años de cárcel arriesga Cris MJ por posible alteración de arma

La situación fue denunciada y la Fiscalía comenzó una investigación, en la que el intérprete podría arriesgar de tres a diez años de cárcel.

Un hecho que Matías Muñoz, nombre real del hombre tras éxitos como Dímelo Má, abordó, entregando su más honesta opinión.

Marcianeke y el problema de Cris MJ

Así, el oriundo de Talca manifestó de entrada que “todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás al otro día nos podemos arrepentir, cachai”.

“Yo no lo juzgo, no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero sí cosas que no tienen nada que ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema”, indicó.

Y agregó que “Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada que decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema”.

Incluso, reveló que “yo antes, por ejemplo, también solucionaba las huevadas así; llamaba a mi grupo de amigos y les decía ´ya, vayan a pegarle a este, que me tiene aburrido’. Pero yo ahora no. Si esa persona tiene su gente, me junto yo a hablar con la gente y buscar una solución, no tengo problemas, la cosa es saber hablar con la gente, porque últimamente ya nadie habla”.

¿Quieres saber qué pasó con Gala y Pinilla? Pincha nuestro Tecito

De esta forma, Marcianeke dejó clara su postura respecto a lo ocurrido con Cris MJ, quien ahora tendrá que esperar para ver qué definirá la justicia sobre su polémico exabrupto.