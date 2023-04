Coté López alza la voz contra Quinteros y exige castigo para Jordhy Thompson: “Se tiene que dar”

Recientemente, se dio a conocer una nueva denuncia de la expareja de Jordhy Thompson en contra del jugador de Colo Colo. Ella acusó sufrir agresiones y maltratos, y a través de distintos registros mostró sus lesiones. Una situación que hizo que Gustavo Quinteros diera una conferencia de prensa, que luego fue cuestionada por Cote López.

“Ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo que se dice sobre él y sobre un nuevo posible encuentro con la persona con la que había tenido problemas. Me sorprende, porque él no tenía ningún permiso para estar cerca de esa persona. Y me extraña también que esa persona, que fue agredida, se haya reunido con Jordhy“, dijo Quinteros en la conferencia.

Luego, el técnico de Colo Colo agregó: “Me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos. Porque ninguno de los dos tendrían que estar juntos (…) Estamos tratando de ayudar a Jordhy para que cambie su forma de ser, pero la otra persona debe tener ayuda también, para que no vuelvan a estar juntos”.

“Si esto es así, como me han comentado, me extraña que se hayan vuelto a ver, cuando Jordhy agredió a esa persona. Es un tema profundo, donde ambos tienen que mejorar (…) Tengo la esperanza de que él no haya hecho ningún otro acto de violencia y no se haya encontrado con esa persona“, añadió.

La crítica de Coté López

Y una mujer que sacó la voz ante los polémicos dichos del técnico de Colo Colo y el caso de Jordhy Thompson fue Cote López. “Simple, Gustavo Quinteros, ‘no tendrían que estar juntos’. ¿Entonces que después esté con otra y le pegue a la siguiente? Estoy a favor de que haga terapia psicológica para tratar su trastorno de ira”, escribió en una storie en Instagram.

“Pero hasta que no lleve meses tratándose, el castigo (sobre todo por el ejemplo que se está entregando) se tiene que dar“, añadió después.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes pedir ayuda de forma gratuita, llamando al 1455.