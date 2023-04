¿Por qué “Yo soy Betty la Fea” sigue siendo un éxito? Sus actores nos responden

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera, actores que participaron en la icónica ficción latinoamericana “Yo soy Betty La Fea”, quienes se encuentran en el país para presentar la obra “El Diván Rojo”, este 20 de abril en el Teatro Coliseo.

“Estamos muy complacidos y felices. ‘El Diván Rojo’ es una obra de Fernando Gaitán, el mismo autor de ‘Yo soy Betty La Fea'”, comenzó diciendo Natalia Ramírez al inicio de la conversación.

La obra se ha presentado en diferentes lugares, algo que se debe a lo universal de su historia. “Es una historia que cabe para todos los seres humanos que tienen pareja y los que están solos también”, dijeron los actores.

“El Diván Rojo”, una terapia sexual

Julio César Herrera cumple el rol de terapeuta en la ficción de Gaitán. Respecto a su rol, el artista comentó que “es una terapia sexual hacia las mujeres que son ‘hombreriegas'”.

“Es el término opuesto al ‘mujeriego’, que existía hace muchos años. Los hombres lo hemos superado y hora pasó al lado de la mujer”, expresó Herrera.

Acto seguido, el actor prometió que “El Diván Rojo” será un momento para “divertirse y reírse durante 1 hora y 20 con lo que ocurre con esta terapia”.

“Es la historia de una mujer que quiere aprender a amar a un solo hombre. Al final la reflexión será el por qué abandonamos nuestras relaciones de pareja”, comentó.

Reflexiones sobre “Yo soy Betty La Fea”

En Chile se vive una obsesión por la popular teleserie colombiana. Aún es transmitida en televisión abierta y siempre que está disponible en streaming, obtiene los primeros lugares de sintonía.

La ficción de Fernando Gaitán tiene ciertos códigos que en la actualidad no podrían ser tratados en productos culturales de carácter masivo. Por ejemplo, se trata de forma despectiva a las personas a raíz de su aspecto.

“Yo creo que eso es una postura. Si no muestras, no significa que no pase. Y yo creo que la teleserie lo que hace es mostrar todo el maltrato, bullying, rechazo y homofobia”, comentó Lorna Cepeda.

En esa misma línea, la actriz dijo que “Fernando era un futurista… increíble que 24 años después siga pasando”.

Sobre la forma en que esta teleserie marcó a sus actores, Julio César Herrera planteó que “está el cariño ahí y el amor”.

“Con toda seguridad, todos los actores pedimos siempre al universo que nos llegue el personaje y que le guste a todo el mundo. Yo no niego que en los primeros años me iba molestando un poco la cosa, pero después dije, ‘take a bow’. Ahí está ese personaje por lo cual la gente nos recuerda y eso lo agradezco toda la vida”, añadió.